Heidelberg – Umweltpreis der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung – Zwei herausragende Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Umweltpreis der Viktor und Sigrid Dulger Stiftung 2024 geht an zwei herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen: Die Geographin Dr. Dagmar Brombierstäudl vom Südasien Institut und die Public Health Spezialistin Dr. Patricia Nayna Schwerdtle vom Heidelberg Institute of Global Health. Beide teilen sich den mit 10.000 Euro dotierten Preis für ihre exzellenten Forschungsleistungen mit hoher Relevanz für die Umweltforschung. Der Preis wird vom Heidelberg Center for the Environment (HCE), dem umweltwissenschaftlichen Forschungszentrum der Universität vergeben.

Dr. Dagmar Brombierstäudl widmete sich in ihrer Dissertation „Exploring Aufeis in the Trans-Himalaya” dem bisher vernachlässigten Phänomen des so genannten „Aufeis”. Als „Aufeis” werden Ablagerungen von geschichtetem Eis bezeichnet, welche durch das Gefrieren von aufeinanderfolgenden Wasseraustritten entstehen. Die Forschungserkenntnisse zeigen, wie wichtig Gebirge für den lokalen und globalen Wasserhaushalt sind.

Dr. Patricia Nayna Schwerdtle untersuchte in ihrer Dissertation „The nexus of climate change, migration and health” die Gesundheitsrisiken von Migrantinnen und Migranten in Bangladesh, einer hochgradig klimavulnerablen Region. Ihre Forschung zeigt, wie der Klimawandel das Mobilitätsmuster von Menschen beeinflusst und verbindet wissenschaftliche Analyse mit umweltpolitischem Engagement.

Viktor & Sigrid Dulger Stiftung: Förderung der Wissenschaft

Im Sinne des verstorbenen Firmengründers der ProMinent Unternehmensgruppe und Ehrensenators Prof. Dr. h.c. Viktor Dulger werden junge Menschen für ihre herausragenden Arbeiten und Leistungen in den Naturwissenschaften ausgezeichnet. Jährlich stiftet die Viktor & Sigrid Dulger Stiftung einen Umweltpreis, mit dem die Universität Heidelberg herausragende Examens- oder Magisterarbeiten, Dissertationen oder Habilitationen auf dem Gebiet der Umweltforschung auszeichnet.

Bild 1: Andreas Zühlcke (links) gratuliert als Vertreter der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung den beiden Preisträgerinnen Dr. Dagmar Brombierstäudl (Mitte) und Dr. Patricia Nayna Schwerdtle (rechts). (Bildnachweis: Dr. Florian Freundt, Heidelberg Center for the Environment (HCE))

Bild 2: Dr. Dagmar Brombierstäudl (2.von links) und Dr. Patricia Nayna Schwerdtle (Mitte) nehmen die Auszeichnung von Prof. Dr. Karin Schumacher (2. von rechts), Prorektorin für Qualitätsentwicklung und Nachhaltigkeit, Prof. Dr. Thomas Rausch (rechts), Geschäftsführender Direktor des HCE sowie Andreas Zühlcke (links) als Vertreter der Viktor & Sigrid Dulger Stiftung entgegen. (Bildnachweis: Dr. Florian Freundt, Heidelberg Center for the Environment (HCE))

Quelle: ProMinent GmbH