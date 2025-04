Heidelberg tritt wieder in die Pedale: Ab sofort Anmeldung für „Stadtradeln“ 2025 möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg beteiligt sich auch in diesem Jahr am deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Von Montag, 23. Juni, bis einschließlich Sonntag, 13. Juli 2025, sind alle Heidelbergerinnen und Heidelberger eingeladen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit ein Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu setzen.​ In den vergangenen beiden Jahren wurden in Heidelberg beeindruckende 1,2 Millionen Kilometer erradelt.

Mitmachen leicht gemacht – Anmeldung schon jetzt möglich

Beim Stadtradeln nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Teams teil: Sie können sich entweder über die Webseite www.stadtradeln.de/registrieren oder direkt in der Stadtradeln-App registrieren. Anschließend besteht die Möglichkeit, einem bestehenden Team beizutreten oder ein eigenes Team zu gründen. Alle mit dem Fahrrad zurückgelegten Strecken – etwa zur Arbeit, zur Schule, in den Kindergarten, zum Einkaufen oder bei Ausflügen – können dabei berücksichtigt werden. Auch Fahrten außerhalb des Stadtgebiets fließen in die Kilometerwertung ein. Die Strecken lassen sich entweder manuell eintragen oder automatisch über GPS-fähige Geräte erfassen. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular sind online unter www.stadtradeln.de/heidelberg verfügbar.

Unternehmen: Anmeldung und Material für Stadtradeln 2025

Auch Unternehmen leisten beim Stadtradeln 2025 einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und fördern gleichzeitig Gesundheit und Teamgeist in der Belegschaft. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, bewegt sich mehr, fühlt sich fitter und lebt gesünder. Durch die Bildung von Unterteams können verschiedene Abteilungen spielerisch gegeneinander antreten und so zusätzliche Motivation und Gemeinschaftsgefühl schaffen. Unterstützung bei der internen Kommunikation bieten zahlreiche individualisierbare Materialien der Initiative RadKULTUR Baden-Württemberg – abrufbar online unter umsetzen.radkultur-bw.de/stadtradeln.

Hintergrund

„Stadtradeln“ ist seit 2017 eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses. An der Kampagne beteiligen sich Kommunen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2024 stellte die Stadt Heidelberg ihren eigenen Rekord ein: Über 3.600 Teilnehmende waren in 21 Tagen rund 689.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, fast 18.000 Kilometer mehr als im Vorjahr. Damit haben sie rein rechnerisch gemeinsam mehr als 17 mal den Äquator umradelt. Insgesamt wurden 114 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid vermieden. Im Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses.

Quelle: Stadt Heidelberg