Heidelberg – Tag der Städtebauförderung 2025: „Hospital – Raum für Zukunft, Platz für Wir!“ – Vielfältiger Aktionstag am Samstag, 10. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lädt am Samstag, 10. Mai 2025, alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Tag der Städtebauförderung auf dem ehemaligen US-Gelände Hospital im Stadtteil Rohrbach ein. Unter dem deutschlandweiten Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“ wird an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr ein vielfältiges Programm geboten. Die Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, das wachsende Quartier kennenzulernen, das dank der Städtebauförderung von Bund und Land mit insgesamt rund 4,7 Millionen Euro unterstützt wird.

„Das Hospitalareal zeigt eindrucksvoll, wie aus einem ehemaligen Militärgelände ein lebendiges, zukunftsfähiges Stadtquartier entstehen kann. Die enge Zusammenarbeit mit Bund und Land war entscheidend, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Nur durch ihre Förderung war es möglich, Wohnen, Arbeiten, einen großen Park und gemeinschaftliches Leben in einem innovativen und lebenswerten Umfeld zu vereinen. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich am Tag der Städtebauförderung selbst ein Bild davon zu machen“, erklärt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck

Der Tag der Städtebauförderung bietet die Möglichkeit, aktuelle Projekte zu entdecken und sich über zukünftige Entwicklungen zu informieren. Neben Infoständen der Stadt Heidelberg und verschiedener Akteure erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Kulturprogramm, Führungen und interaktive Angebote. Die Veranstaltung zeigt auf anschauliche Weise, wie Städtebauförderung die Entwicklung lebenswerter Quartiere unterstützt und die Stadtgesellschaft aktiv einbindet. Das vollständige Programm ist im Internet unter www.heidelberg.de/städtebautag abrufbar.

Über das Hospitalareal

Das Hospitalareal ist eines der fünf Heidelberger Konversionsflächen, das sich seit der Übergabe von den US-Streitkräften im Jahr 2014 in einem stetigen Wandel befindet. Das neun Hektar große Gelände in Rohrbach wird zu einem modernen und nachhaltigen Stadtquartier entwickelt. Dabei stehen soziale Durchmischung, innovative Wohnformen, nachhaltige Mobilität und eine starke Quartiersgemeinschaft im Fokus. Bereits heute sind auf dem Areal verschiedene Wohnprojekte, diverse Institutionen, kulturelle Einrichtungen und soziale Initiativen angesiedelt. Kultur und soziales Miteinander prägen das Quartier. Das historische Wilson-Theater wurde erst kürzlich als „Rohrbacher Kulturhaus“ neu eröffnet und stärkt das Areal als kulturelles Zentrum. Weitere Gebäude wie die ehemalige Chapel und die Sporthalle sollen umgebaut und in neuer Nutzung dem Gemeinwohl übergeben werden.

Hintergrund zur Städtebauförderung

Seit 1971 ist die Städtebauförderung eines der zentralen Instrumente zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Baden-Württemberg. In den vergangenen 15 Jahren hat die Stadt Heidelberg rund 35 Millionen Euro bewilligte Mittel für die Konversionsflächen erhalten. Die erste Veranstaltung zum Tag der Städtebauförderung in Heidelberg fand 2016 in der Südstadt statt. Seither wird dieser bundesweite Aktionstag jährlich begangen, um die positive Wirkung der Städtebauförderung aufzuzeigen. Die Förderung geht weit über bauliche Maßnahmen hinaus: Sie unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Lebensräume, fördert Klimaquartiere, attraktive Freizeit- und Bewegungsräume sowie sozialgerechte Quartiersentwicklung. Zudem stärkt sie das Miteinander im Quartier und das bürgerschaftliche Engagement.

Quelle: Stadt Heidelberg