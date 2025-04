Heidelberg – Kampagne „Blumen schenken. Hoffnung spenden.” – Mit Blumen krebskranken Kindern helfen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 28. April bis zum 24. Mai kann man deutschlandweit wieder Blumenkreationen zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher kaufen und verschenken. Mit seiner Kampagne „Blumen schenken. Hoffnung spenden.” möchte das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) auf die dringend notwendige Forschung für verbesserte Krebstherapien für Kinder und Jugendliche aufmerksam machen und dafür Spenden sammeln. Partner der Kampagne sind auch in diesem Jahr der Fachverband Deutscher Floristen e.V. und die Fleurop AG.

Das „Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg” (KiTZ) ist eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg (Uni HD).

Wer Blumen liebt und damit schwerkranken Kindern helfen möchte, kann sich jetzt wieder an einer ganz besonderen Kampagne beteiligen. Unter dem Motto „Blumen schenken. Hoffnung spenden.” verkaufen Blumengeschäfte, Gartencenter und Gärtnereien in ganz Deutschland vom 28. April – 24. Mai Blumen zugunsten krebskranker Kinder.

Initiiert wird die Kampagne vom Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ), das damit auf die Situation betroffener Familien und den Bedarf in der Kinderkrebsforschung aufmerksam machen will. „Noch immer stirbt jedes fünfte Kind an seiner Krebserkrankung und viele Überlebende leiden lebenslang an den Folgen. Auch eine zuverlässige Früherkennung ist wichtig, um solche Hochrisiko-Patienten rechtzeitig therapieren zu können. Es gibt dringenden Handlungsbedarf in der Kinderonkologie”, sagt Stefan Pfister, Direktor am KiTZ, Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Kinderonkologe am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD).

An der Kampagne beteiligen sich Blumenläden, Gartencenter und Gärtnereien in ganz Deutschland. Für jede verkaufte Blume oder Pflanze mit dem Kampagnen-Etikett fließt eine Spende an die Kinderkrebsforschung des KiTZ. Dieses Jahr feiert „Blumen schenken. Hoffnung spenden.” bereits 5-jähriges Jubiläum. In den vergangenen vier Jahren sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt rund 367.000 Euro, um Kindern und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung zu helfen.

Der Spendenerlös der Kampagne geht in diesem Jahr an die Allianz „EU CAN KIDS”, in der das KiTZ mit zwei der wichtigsten Kinderkrebszentren in Europa kooperiert, dem Prinses Máxima Centrum in Utrecht und dem französischen Institut Curie in Paris. Mit „EU CAN KIDS” wollen die drei Exzellenzzentren bessere Rahmenbedingungen für krebskranke Kinder in Europa schaffen, damit alle jungen Patientinnen und Patienten Zugang zu modernen Behandlungsmethoden erhalten.

Partner der Kampagne sind auch dieses Jahr wieder der Fachverband Deutscher Floristen e.V. und die Fleurop AG, welche die Kampagne bereits zum 5. Mal unterstützen. „Auch dieses Jahr trägt Fleurop wieder mit einem eigenen Blumenstrauß zur Kampagne bei”, freut sich Nico Lamprecht, Marketing Manager der Fleurop AG. Für jeden „Charity-Strauß”, den man von April bis Ende Juni online bestellen kann, fließen zwei Euro an die Kinderkrebsforschung am KiTZ.

Auch Klaus Götz, Präsident des Fachverbandes Deutscher Floristen e.V. Bundesverband (FDF) freut sich auf den Start der Kampagne: „Mit Blumen und Pflanzen kann man Zuneigung und Freude, sowie Trost und Hoffnung spenden. Die Kampagne ist für die Branche und für unsere Mitglieder im FDF eine großartige Gelegenheit schwerkranken Kindern zu helfen und Hoffnung zu machen. Deshalb unterstützen wir diese Kampagne erneut engagiert und freuen uns, wieder dabei zu sein.”

Die Vorbereitungen für die Kampagne wurden zudem von vielen verschiedenen engagierten Menschen und Unternehmen unterstützt. „In diese Kampagne fließt sehr viel Herzblut und sie ist nur mit sehr viel ehrenamtlicher Unterstützung möglich”, betont die Organisatorin der Kampagne Frederike Scheurer vom KiTZ. „Wir sind unseren Partnern und all unseren Unterstützern, darunter auch über 60 Blumengroßmärkte und -händler in ganz Deutschland, unendlich dankbar, die diese Kampagne damit zu etwas ganz Besonderem machen. Es ist schon jetzt ein fantastisches Gemeinschaftswerk und wir freuen uns auf alle Floristinnen und Floristen, Kundinnen und Kunden, die teilnehmen werden!”

Die teilnehmenden Geschäfte und weitere Infos zur Kampagne finden alle, die Blumen für einen guten Zweck kaufen möchten, auf der Homepage des KiTZ. Auf dem Instagram-Profil der KiTZ-Blumenkampagne können teilnehmende Floristinnen und Floristen, Gärtner und Pflanzenhändler im Kampagnenzeitraum schildern, was sie an dem Thema Krebs im Kindesalter bewegt und welche Blumenkreationen sie zugunsten der Kinder verkaufen. Das KiTZ bietet dort auch Informationen zur Entstehung, Diagnose und Therapie von kindlichen Krebserkrankungen an und informiert über die von den Spendengeldern geförderten Forschungsprojekte.

Das KiTZ bedankt sich bei allen Unternehmen, die durch ihre Sach- und Zeitspenden maßgeblich dazu beitragen, der Kampagne zu größerer Aufmerksamkeit zu verhelfen: Flugkraft – Fotoprojekt gegen Krebs gGmbH, Grafikbüro Köln GKB GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, Fachmagazin gestalten & verkaufen, Haymarket Media GmbH, Heidelberg Marriott Hotel.

Ein Bild steht zum Download zur Verfügung unter:

https://www.kitz-heidelberg.de/fileadmin/media/KiTZ-HD/News/2025/250422_BlumenSchenken.HoffnungSpenden2025.png

Bildunterschrift:

Freuen sich auf den Start der Kampagne: v.l. Sabine Reinke (Fleurop AG), Frederike Scheurer (KiTZ Fundraising) und Klaus Götz (Fachverband Deutscher Floristen e.V. Bundesverband).

Quelle/Foto: Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ)