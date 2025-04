Heidelberg – Karrieretag im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd am Freitag, 16. Mai – Bündnis für Ausbildung und Arbeit lädt ein unter dem Titel „explore us #findedeineberufung“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An Betriebsführungen teilnehmen, sich mit Auszubildenden und Personalverantwortlichen austauschen und die eigenen Fähigkeiten in verschiedenen Berufsfeldern ausprobieren: Beim Karrieretag im Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd am Freitag, 16. Mai 2025, können Interessierte über 20 Unternehmen aus verschiedenen Branchen kennenlernen und sich vernetzen. Veranstaltet wird der Tag der offenen Tür unter dem Titel „explore us #findedeineberufung“ vom Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit, das von der Stadt Heidelberg koordiniert wird. Von 11 bis 18 Uhr stellen die ansässigen Unternehmen über 50 Ausbildungsberufe, rund 30 Duale Studiengänge und mehr als 70 Berufsfelder mit Jobangeboten vor. Im vergangenen Frühjahr fand bereits ein erster Karrieretag im Gewerbegebiet Wieblingen-Mitte statt.

Die Unternehmen vertreten die Branchen Handel und Verkauf, Handwerk, Industrie, Informationstechnologie, Medizin, Dienstleistungen und Verwaltung. Eingeladen sind alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie bereits in einem Fachgebiet tätig sind, studieren, sich in der Ausbildung befinden oder noch zur Schule gehen. Die teilnehmenden Unternehmen möchten mit der Veranstaltung talentierte Fachkräfte und potenzielle Auszubildende persönlich kennenlernen und gewähren ihnen einen Einblick hinter die Kulissen sowie in mögliche Arbeitsumfelder. Ein kostenloser Shuttle-Bus bringt die Gäste von einem Unternehmen zum nächsten. Mehr Infos online unter www.arbeit-heidelberg.de/buendnisprojekte/explore-us.

Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit

Das Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit besteht aus rund 150 Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Arbeitgebervertretungen, Gewerkschaften, Verbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen, Universität und Universitätsklinikum, Stadtverwaltung und Gemeinderat. Das Ziel des Bündnisses ist es, die vielfältigen Expertisen der Akteure zu bündeln, die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsam Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Arbeitswelt zu entwickeln. Durch die Umsetzung konkreter Projekte, die aus dem Bündnis hervorgehen, soll der Wirtschaftsstandort Heidelberg weiter gestärkt und der Bereich Ausbildung und Arbeit zukunftsfähig gemacht werden. Weitere Informationen auf der Internetseite des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit unter www.arbeit-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg