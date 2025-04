Germersheim – Jubiläum für Verwaltungsangestellte Martina Kopf – 25 Jahre Öffentlicher Dienst

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Beginn dieses Jahres ist Martina Kopf bei der Kreisverwaltung tätig. Dennoch hat sie in diesen Tagen ihr 25-jähriges Jubiläum feiern dürfen, da sie bereits seit dieser Zeit im Öffentlichen Dienst angestellt ist. „Solche Jubiläen sind immer eine hervorragende Gelegenheit, die Menschen in unserer Kreisverwaltung kennenlernen und von ihren Erfahrungen partizipieren zu können“, so Landrat Brandl, der es sich nicht nehmen ließ Kopf persönlich zu diesem Jubiläum zu gratulieren.

Die Mitarbeiterin der Kreisverwaltung ist derzeit als Schulsekretärin an der Richard-von-Weizsäcker Realschule plus in Germersheim beschäftigt. Bei der kleinen Zusammenkunft im Haus der Kreisverwaltung berichtet sie von einem außergewöhnlichen Zusammenhalt und einer sehr verbindenden Teamstruktur in der gesamten Schule. Zuvor war Kopf viele Jahre als Angestellte in der Asklepios Klinik in Germersheim beschäftigt. Bei dem Treffen im Kreishaus waren neben Brandl auch Vertreterinnen und Vertreter des Personalrats, der Personalabteilung, des Fachbereichs sowie der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, unter dem Gratulanten.

Quelle/Foto: KV Germersheim