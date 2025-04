Frankenthal – Förderverein veranstaltet kostenfreie Führung über Jüdischen Friedhof

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Frankenthalerinnen und Frankenthaler kennen den alten jüdischen Friedhof in der Nähe des Eingangs in der Mörscher Straße, nicht aber den zweiten im Herzen des Parkfriedhofs. Bei einer Führung am Sonntag, 27. April, erfährt man mehr.

Bei der Friedhofstour zum Thema jüdische Friedhöfe in Frankenthal zeigt Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken den Teilnehmern nicht nur die beiden Friedhöfe. Er erzählt ihnen auch über jüdische Begräbnisrituale. In einer Dokumentation hat der Förderverein sowohl die deutschen als auch hebräischen Schriften auf den Grabsteinen festgehalten. Dadurch erfährt man viel für die Geschichte der jüdischen Familien in Frankenthal seit 1820. Informationen gibt es auch über die Gründe, warum Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion und Polen auf dem alten jüdischen Friedhof beerdigt wurden.

Treffpunkt ist am Sonntag, 27. April, um 14 Uhr vor der Friedhofshalle, Eingang Wormser Straße. Männer sollten eine Kopfbedeckung tragen. Kostenfrei.

Bild: Der Grabstein von David Cahn und seiner Ehefrau Jettchen zeigt die segnenden Hände der Cohanim. Das Grabmal von 1917 ist im damals modernen Jugendstil geschaffen. (Foto: Förderverein)

Quelle: Förderverein für jüdisches Gedenken