Worms – Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Worms

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Durch die Polizei Worms wurden am Vormittag des 22.04.2025 in der Zeit zwischen 10:28 bis 12:33 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz in Höhe des Festplatzes durchgeführt. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Insgesamt wurde bei 58 Fahrzeugen ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 81 km/h.

Bei einem Fahrer wurde – neben der überhöhten Geschwindigkeit – festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen diesen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste die Kontrollstelle zu Fuß verlassen.

Mit allen Verkehrsteilnehmern wurden im Rahmen der Kontrollen verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die meisten Personen zeigten sich einsichtig und gaben ihr Fehlverhalten zu.

Quelle: Polizeidirektion Worms