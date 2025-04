Weinheim – Wie wir morgen unterwegs sind

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mobilitätsplan Weinheim geht mit einer weiteren Bürgerveranstaltung am 6.

Mai in die nächste Phase – Interessante Analysen werden vorgestellt

Wie kann die Mobilität in Weinheim zukunftsfähig organisiert werden?

Wie können sich die unterschiedlichen Verkehrsmittel ergänzen? Und was macht ein

lebenswertes, nachhaltiges und klimagerechtes Weinheim für alle mit Blick auf die

Mobilität aus?

Diesen Fragen geht die Stadt Weinheim seit dem vergangenen Herbst nach und erarbeitet

in einem großen Planungsprozess einen Mobilitätsplan. Als Meilenstein auf dem Weg zum

nachhaltigen Mobilitätsplan Weinheim 2040 findet am Dienstag, 6. Mai (18.30 Uhr bis 21

Uhr), eine Öffentlichkeitsveranstaltung in der Stadthalle (Birkenauer Talstraße 1, 69469

Weinheim) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Abendveranstaltung steht am Ende einer mehrmonatigen Analysephase. In den

kommenden Monaten erfolgt nun die Entwicklung von Maßnahmen und eines

Umsetzungskonzeptes. Im Frühjahr 2026 wird dann ein Maßnahmenplan vorgelegt, der

den Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen in

Weinheim gerecht werden soll.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung liefern die Projektbeteiligten einen Einblick in

die Weinheimer Mobilität von heute. Dabei präsentieren sie aktuelle Analyseergebnisse.

Verkehrszählungen und Parkraumerhebungen, eine Haushaltsbefragung mit rund 1550

Rückmeldungen unter anderem zur Verkehrsmittelnutzung oder eine Online-Beteiligung:

Sie alle beschreiben die momentane Verkehrssituation. Im zweiten Teil der

Öffentlichkeitsveranstaltung diskutieren die Anwesenden die maßgeblichen Ziele des

Mobilitätsplans. Ein besonderes Augenmerk gilt insbesondere potentiellen Zielkonflikten.

Der Appell für den Abend: Neue Perspektiven einnehmen und nach vorne denken!

Gemeinsam die Mobilität von morgen gestalten!

Die Projektbeteiligten informieren außerdem über den weiteren Fahrplan und die nächsten

Prozessschritte. Als zentrale Anlaufstelle dient die Informations- und Beteiligungsplattform

www.weinheim-mobil.de. Hier finden Interessierte alle Informationen zur Erarbeitung des

Mobilitätsplans. Seit kurzem ist die Dokumentation zur ersten Sitzung der Arbeitsgruppe

zum Mobilitätsplan verfügbar. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus engagierten Bürgerinnen

und Bürgern, Vertreterinnen und Vertretern lokaler Organisationen, Verbänden und

Institutionen zusammen.

Für die Erstellung des nachhaltigen Mobilitätsplans hat die Stadt Weinheim einen

Förderbescheid vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr erhalten. Bis Mitte 2026

muss der nachhaltige Mobilitätsplan fertiggestellt sein.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim