Waldbrunn – Mehrere schwerverletzte Personen bei Unfall zwischen Strümpfelbrunn und Wagenschwend

Waldbrunn/Neckar-Odenwald-Kreis Schwerer Verkehrsunfall – Mehrere schwerverletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, zwischen Strümpfelbrunn und Wagenschwend ereignet hat. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen wollte der Fahrer eines VW Polo einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Zur gleichen

Zeit befuhr eine Kolonne von drei Motorrädern die Gegenrichtung. Einer der Motorradfahrer, drittes Krad in der Kolonne, wurde durch den VW Polo gestreift und kam zu Fall. Der Motorradfahrer schlittert anschließend circa 100 Meter auf der Fahrbahn und kam schwerverletzt zum Liegen. Hinter den Motorrädern fuhr ein schwarzer Dacia. Mit diesem Fahrzeug kollidierte der VW Polo nachfolgend frontal, sodass der Dacia in eine Wiese abgewiesen wurde. Der Polo kam wieder auf den Fahrstreifen zurück und dort zum Stillstand. Der Fahrer des Polos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine

Beifahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Dacia wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin und zwei Kinder im

Alter von fünf Jahren auf den Rücksitzen wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht schätzbar.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken