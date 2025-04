Viernheim – STADTRADELN 2025: „Fahrt ins junge Grün“ – Denkmäler im Viernheimer Wald auf dem Fahrrad entdecken

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Museum Viernheim lädt zur Fahrradtour

Der Frühling lockt ins Freie – und was gibt es Schöneres, als die aufblühende Natur mit einer Prise lebendiger Geschichte zu verbinden? Genau das bietet die Fahrradtour „Fahrt ins junge Grün“, zu der das Museum Viernheim am Sonntag, den 4. Mai, einlädt. Erwachsene und Familien können sich auf eine abwechslungsreiche Entdeckungstour durch den Viernheimer Wald freuen, die nicht nur Bewegung, sondern auch spannende Einblicke in lokale Denkmäler verspricht. Die Tour ist Teil der städtischen Aktionen zum STADTRADELN, steht jedoch ausdrücklich allen offen – auch wer nicht offiziell am STADTRADELN teilnimmt, ist herzlich eingeladen, mitzuradeln.

Geleitet wird die Ausfahrt von Wolfgang Jäger und Kuno Ringhof vom Freundeskreis Heimatgeschichte. Gemeinsam mit den Teilnehmenden machen sie sich auf den Weg zur Johannistraubentränke – im Volksmund auch „G’hansdrauwetränk“ genannt –, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein beliebtes Ausflugsziel der Viernheimer Bevölkerung war. Dort und am traditionsreichen Jägerhaus werden geschichtliche Hintergründe lebendig – insbesondere beim kleinen Picknick am Jägerhaus, bei dem Kuno Ringhof persönliche Erinnerungen an das historische Gebäude erzählt.

Start der Fahrradtour ist um 14:30 Uhr am Museum Viernheim, Berliner Ring 28. Die Teilnahme kostet sieben Euro inklusive Picknick und Getränk. Die Tour dauert etwa zweieinhalb Stunden, das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Für Anmeldungen und Rückfragen steht das Museumsteam per E-Mail unter museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204-988-173 gerne zur Verfügung. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen.

STADTRADELN – Save the Date

Eine weitere Gelegenheit, Viernheim und Umgebung auf zwei Rädern im Rahmen von STADTRADELN zu erkunden, bietet sich am Samstag, den 10. Mai. Dann lädt die T.i.B.-Fahrradwerkstatt der städtischen Jugendförderung zu einem generationenübergreifenden Ausflug zum ehemaligen Bundesgartenschau-Gelände nach Mannheim ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Fahrradwerkstatt am Treff im Bahnhof (T.i.B.) in der Friedrich-Ebert-Straße 8. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sollte eigener Proviant mitgebracht werden.

Vom 1. bis 21. Mai nimmt die Stadt Viernheim an der beliebten Veranstaltung STADTRADELN teil. Die klimafreundliche Veranstaltung STADTRADELN ist eine deutschland- und europaweite Radfahr-Aktion des Klima-Bündnis. Ziel der Aktion ist es, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen für das Radfahren zu bewegen und damit nachhaltig den Radverkehr zu fördern. Bei STADTRADELN können Einzelpersonen, Teams sowie Unterteams drei Wochen lang Fahrradkilometer sammeln, sich gleichzeitig bei einem Wettbewerb herausfordern und dabei einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Noch bis zum 21. Mai ist eine Anmeldung bei STADTRADELN und rückwirkende Eintragung der Kilometer im STADTRADELN-Zeitraum unter www.stadtradeln.de/viernheim möglich.

Quelle – Magistrat der Stadt Viernheim