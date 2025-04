Speyer – Welttag des Buches am 23. April: Buchabend in der Stadtbibliothek

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom Bücher schreiben, Bücher herstellen und Bücher verkaufen: Am Mittwoch, 23. April 2025, erwartet die Gäste der Stadtbibliothek Speyer ein inspirierender Abend voller Geschichten und Einblicke in die Welt der Literatur. Denn an diesem Abend wird die Speyerer Autorin Ulrike Grömling um 19 Uhr aus ihrem Buch „Die Muschel und weitere Kurzgeschichten“ lesen. Auch ihr Werdegang als Autorin und was es für sie bedeutet, Schriftstellerin zu sein, wird an diesem Abend thematisiert.

Außerdem stellt Peter Hildebrandt seinen PMLakeman-Verlag mit Sitz in Römerberg vor und gibt damit einen faszinierenden Einblick in seine Arbeit und die Welt des Verlagswesens.

Heike Grünewald, Inhaberin der Buchhandlung Fröhlich in Speyer und Buchhändlerin aus Leidenschaft, wird einen Blick hinter die Kulissen ihrer täglichen Arbeit gewähren und der Frage nachgehen, was es heißt, die Liebe zu Büchern zu leben.

Der Eintritt zur Veranstaltung anlässlich des Welttages des Buches ist frei.

Längst ist der „Welttag des Buches“ zum internationalen Aktionstag für das Lesen, für Bücher und die Rechte von Autorinnen und Autoren geworden. Mit dem UNESCO-Welttag des Buches feiern jährlich am 23. April Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes Lesefest.

Quelle: Stadt Speyer