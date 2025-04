Speyer – Requiem für Papst Franziskus im Speyerer Dom

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Bistum Speyer feiert im Zeichen der Trauer und Dankbarkeit Gottesdienst am 28. April

Das Bistum Speyer feiert am Montag, 28. April 2025, um 18.00 Uhr im Dom zu Speyer ein Requiem für den verstorbenen Papst Franziskus. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann steht dem Gottesdienst vor. Der Gottesdienst wird von der Dommusik unter Leitung von Markus Melchiori musikalisch gestaltet. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

In einem Brief an die Pfarreien und alle Mitarbeitenden des Bistums blickte Bischof Wiesemann auf das zwölfjährige Pontifikat von Franziskus zurück: „In dieser Zeit hat sich das Gesicht der katholischen Kirche tiefgreifend verändert. Vom ersten Tag seiner Wahl zum Bischof von Rom und zum Hirten der Gesamtkirche hat er sich – mit aufrüttelnden Worten und durch eindrückliche Gesten – für eine demütige und den Menschen zugewandte Kirche eingesetzt.” Bischof Wiesemann weiter: „In seiner Verkündigung und noch mehr in der unmittelbaren Begegnung mit Menschen – auch und gerade mit denen, deren Lebensentwürfe nicht in allem dem christlichen Ideal entsprechen –, ging es Papst Franziskus stets darum, etwas von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu allen Menschen aufscheinen zu lassen.”

Im südlichen Seitenschiff des Speyerer Doms liegt ab sofort ein Kondolenzbuch aus.

Zudem gibt es die Möglichkeit, auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz eine digitale Kerze für den Verstorbenen zu entzünden: https://www.trauer-papst-franziskus.de/papst-franziskus/kerze-aufstellen

Der Gottesdienst am 28. April wird live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Foto: Das Kondolenzbuch für Papst Franziskus im Speyerer Dom © Bistum Speyer

Quelle Bistum Speyer