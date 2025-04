Seckenheim – Feuerwehr hautnah: Seckenheimer Retter laden zum Erlebnistag

Seckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Spannende Show-Übungen beim „Tag der offenen Tür“

– Feuerwehr-Action in Seckenheim am 27. April 2025 von 11 bis 17 Uhr

– Kulinarisches und Familienangebote bereichern das vielseitige Programm

Darauf freut sich nicht nur der Nachwuchs: Die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim öffnet ihre Tore und lädt Groß und Klein zu einem actionreichen „Tag der offenen Tür“ ins Feuerwehr-Gerätehaus in der Seckenheimer Hauptstraße 158. Am Sonntag, 27. April, von 11 bis 17 Uhr, erleben Sie hautnah, wie die Helden in Uniform ihre beeindruckenden Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ein Highlight: Die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Leckereien für alle kulinarischen Genießer reichen von den Klassikern vom Grill über vegane Optionen bis hin zu Eis aus der Manufaktur Fontanella.

Die Kameradinnen und Kameraden um Kommandant Alexander Erny laden alle Feuerwehr-Enthusiasten, Action-Begeisterten und Schlemmermäulchen ein, an diesem besonderen Tag dabei zu sein. Hier gibt es die seltene Gelegenheit, hautnah zu erleben, wie unsere Helden in Rot (zugegeben: Die Uniformen sind eher beige) ihre Einsätze trainieren. Die Mannschaft wird gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Seckenheim demonstrieren, wie sie die gefährlichsten und unvorhersehbarsten Situationen meistert.

Natürlich dürfen die beliebten Rundfahrten im Feuerwehrauto nicht fehlen, bei denen Interessierte selbst einmal Platz nehmen und durch Seckenheim düsen können. Es gibt eine interaktive Spielwiese, auf der jede:r Löschübungen absolvieren und verschiedene Geräte ausprobieren kann, um sich als echte:r Feuerwehrmann oder -frau zu beweisen. Auch die aktuellen Löschfahrzeuge der Seckenheimer Sektion sind zu besichtigen.

Ein Highlight des Tages wird die Einsatzübung der Aktiven Mannschaft um 15 Uhr sein. Hier haben Besucher die Chance, hautnah zu erleben, wie die Feuerwehrleute, gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Seckenheim, in gefährlichen Situationen Leben retten.

Um 12 und 14 Uhr demonstriert die Jugendfeuerwehr in einer Show-Übung ihr Können.

Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit einer Auswahl an Grillgerichten, hausgemachten Burgern – auch in veganer Variante – und Pommes. Für die Liebhaber süßer Genüsse stehen selbstgebackene Kuchen, Waffeln sowie das beliebte Eis der Manufaktur Fontanella bereit. Kaffee und eine Auswahl an Getränken runden das Angebot ab.

Der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim im Überblick:

Wann: Sonntag, 27. April 2025, 11 bis 17 Uhr

Wo: Freiwillige Feuerwehr Mannheim, Abteilung Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 158, 68239 Mannheim

Das Programm:

Show-Übungen der Jugendfeuerwehr um 12 und 14 Uhr

Show-Übung der aktiven Mannschaft um 15 Uhr

Kinderspielwiese mit Erste-Hilfe-Station und Löschübungen, Rundfahrten mit Löschfahrzeugen durch Seckenheim

Ausstellung der aktuellen Löschfahrzeugen der Feuerwehr Seckenheim

Kulinarisches:

Grillgerichte: Steak, Bratwurst, hausgemachte Burger (auch vegan), Pommes

Selbstgebackene Kuchen und Waffeln

Eis aus der Manufaktur Fontanella

Kaffee und eine Vielzahl an Getränken

Bild 1: Der Angriffstrupp der FF Seckenheim löscht ein Schaufeuer vor großem Publikum im Rahmen einer Einsatzübung der Aktiven Mannschaft am Tag der offenen Tür 2019. | Foto: Frank Weingärtner, FF Seckenheim

Bild 2: Start des Tags der offenen Tür 2019. Andrang herrschte am Burgerstand schon in den frühen Mittagsstunden. | Foto: Frank Weingärtner, FF Seckenheim

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Seckenheim