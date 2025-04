Mannheim – Tage der Demokratie auf dem Alten Meßplatz Süd – Vom 28. bis 30. April 2025 – Demokratie erleben, Vielfalt gestalten

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig mit 0:2 verloren und die dritte Niederlage in Folge kassiert. Danach soll es am Ostermontag ein Gespräch zwischen der Vereinsführung vom 1. FC Kaiserslautern und FCK-Trainer Markus Anfang gegeben haben. Dabei wurden verschiedene Optionen diskutiert. Nach Medienberichten habe man sich am ... Mehr lesen »