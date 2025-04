Mannheim – Digitales Passfoto ab 1. Mai 2025 Pflicht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 1. Mai 2025 tritt eine bundesweite Regelung im Bereich Pass- und Ausweisdokumente in Kraft: Passbilder für Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Personalausweise und Reisepässe sowie elektronische Aufenthaltstitel (eAT) dürfen künftig nur noch digital erstellt und übermittelt werden. Gedruckte Passfotos auf Fotopapier können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr akzeptiert werden. Für Führerscheinanträge bleibt alles beim Alten, hier können Passbilder auf Fotopapier weiterhin verwendet werden.

Für die Erstellung digitaler Passfotos stehen zertifizierte Fotostudios und Drogeriemärkte im gesamten Mannheimer Stadtgebiet zur Verfügung. Eine Übersicht der teilnehmenden Fotodienstleister ist unter folgendem Link abrufbar:

Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die kostenpflichtigen Selbstbedienungsterminals nutzen, die an ausgewählten Standorten bereitstehen: im Bürgerservice Innenstadt (K 7), im Technischen Rathaus (TRM) sowie im Bürgerservice Käfertal. Im Bürgerservice Neckarstadt wird perspektivisch ebenfalls die digitale Passbilderstellung möglich sein.

Die Einführung des digitalen Passfotos ermöglicht eine sichere und direkte Übermittlung an die Melde- bzw. Ausländerbehörde über eine verschlüsselte Cloud-Verbindung. Dadurch wird die Dokumentensicherheit erhöht, der Schutz vor Identitätsmissbrauch verbessert und der gesamte Beantragungsprozess effizienter gestaltet. In zertifizierten Fotostudios und Drogeriemärkten erhalten Bürgerinnen und Bürger künftig einen QR-Code, mit dem das digitale Passfoto abgerufen werden kann. Dieser Code wird bei der Antragstellung einfach in der Behörde vorgezeigt – das Foto muss also nicht mehr ausgedruckt oder separat hochgeladen werden.

Quelle: Stadt Mannheim