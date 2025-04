Mainz – Dr. Jan Bollinger (AfD-Fraktion) zum Mainzer Messermord: Bürger endlich schützen!

Mainz – Am Sonntagabend, dem 20.04.2025, wurde ein 39-jähriger Mann bei einem Messerangriff im Hartenbergpark in Mainz tödlich verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb das Opfer noch am Tatort. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen fest, machte jedoch zunächst keine weiteren Angaben zu seiner Identität.

Dazu Dr. Jan Bollinger, Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion: „Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie und den Freunden des Opfers, die völlig unerwartet und auf grausame Weise einen geliebten Menschen verloren haben. Solche Taten erschüttern unser gesellschaftliches Fundament und hinterlassen tiefe Wunden.”

Dr. Bollinger weiter: „Messerangriffe sind längst kein Einzelfall mehr – nahezu täglich erreichen uns erschreckende Meldungen über brutale Attacken in unseren Städten. Die Messerkriminalität hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen und stellt eine akute Bedrohung für die innere Sicherheit dar. Dieser gefährlichen Entwicklung müssen wir mit aller Entschlossenheit begegnen! Wir müssen unsere Bürger endlich effektiv schützen! Wir brauchen dazu endlich einer Wende in der Migrationspolitik.”

Dr. Bollinger abschließend: „Wer mit einem Messer auf andere losgeht, darf keine Milde erwarten. Es braucht konsequente Strafverfolgung und spürbare Urteile. Für ausländische Täter muss neben einer harten Bestrafung die sofortige Ausweisung samt Wiedereinreisesperre gelten. Symbolpolitik wie Messerverbotszonen hat sich als wirkungslos erwiesen – jetzt ist die Zeit für klare Kante und effektive Maßnahmen.”

Dr. Jan Bollinger ist Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.

Quelle AFD Rheinland-Pfalz