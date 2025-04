Ludwigshafen – Sangesfreudige für Chor-Projekte gesucht – Angebot der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen – Chor-Erfahrung nicht nötig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Titel „vocal.total.25“ bietet das Protestantische Bezirkskantorat Ludwigshafen verschiedene Chorprojekte zum Instrument des Jahres – der Stimme – an. Für zwei Chorprojekte im Frühjahr werden noch Interessierte gesucht, die das Singen im Chor ausprobieren möchten.

Leicht singbare neue geistliche Lieder aus dem Popmusik-Bereich werden ab 29. April erarbeitet. Ziel ist der Auftritt beim Konfirmationsgottesdienst am Sonntag, 11. Mai, in der Lukaskirche (Stadtteil Süd). Um den Erfolg des Projektes zu gewährleisten, ist die Teilnahme an möglichst drei von vier angegebenen Proben notwendig. Die Proben finden bewusst an verschiedenen Wochentagen jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Lukaskirche statt: 29. April, 5., 8. und 9. Mai. Begleitet wird der Projektchor von Querflöte, Gitarre, Klavier und Schlagzeug.

Das Folgeprojekt inklusive Stimmbildung beginnt am 19. Mai. Hierbei werden ganz unterschiedliche Chorstücke erarbeitet und am 30. Juni in der Lukaskirche öffentlich präsentiert. Gleichzeitig bilden sie das Repertoire für das Abendlob beim Dekanats-Kirchenmusiktag am 20. September. Die Proben finden jeweils 19.30 bis 21 Uhr montags im Gemeindezentrum der Lukaskirche (Stadtteil Süd) statt, dienstags im Gemeindehaus der Apostelkirche (Hemshof). Chorerfahrung ist erwünscht, aber keine Bedingung.

Die Teilnahme ist in beiden Projekten kostenfrei, die Noten werden gestellt. Die Leitung liegt in Händen von Bezirkskantor Tobias Martin, die Stimmbildung übernimmt Solo-Sänger Thomas Herberich.

Weitere Infos und Probepläne unter bezirkskantorat-ludwigshafen.de sowie bei Bezirkskantor Tobias Martin, Telefon 0 62 34 – 92 91 847, E-Mail kirchenmusiker-t.martin@t-online.de. Er nimmt auch die Anmeldungen entgegen.

Bildunterschrift: Singen im Chor? Für zeitlich begrenzte Projekte sucht das Protestantische Bezirkskantorat Interessierte.

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Wagner

Quelle – Prot. Dekanat Ludwigshafen