Ludwigshafen – Kanalbauarbeiten in der Platenstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, 28. April 2025, beginnen in der Platenstraße umfangreiche Kanalerneuerungsarbeiten. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung des Hauptkanals sowie aller Hausanschluss- und Sinkkastenleitungen. Sie werden voraussichtlich sechs Mona andauern. Dafür wird bereits ab Mittwoch, 23. April 2025, eine absolute Halteverbotszone eingerichtet. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt betrifft den Bereich Platenstraße Hausnummer 21 bis Hausnummer 3. Hier wird die Platenstraße für sechs Monate voll gesperrt. Der zweite Abschnitt reicht von der Platenstraße Hausnummer 3 bis in den Kreuzungsbereich auf Höhe der Geibelstraße Hausnummer 72. Dieser Bereich wird für circa einen Monat voll gesperrt. In der Leuschnerstraße ergeben sich während der Baumaßnahme keine Verkehrseinschränkungen.

Für weitere Informationen steht Sabri Isik vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, unter Telefon 0621 504-6846 sowie per E-Mail unter sabri.isik@ludwigshafen.de zur Verfügung. Ansprechpartner der ausführenden Firma Wolff & Müller ist Herr Dages, erreichbar unter der Telefonnummer 0160 1443044.

Quelle: Stadt Ludwigshafen