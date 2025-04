Landau – Picknickgenuss an der Südlichen Weinstraße: Neue Angebote laden zu Glücksmomenten und Familienzeit in der Natur ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Glücksmomente Picknick ab Mai buchbar / Familienpicknick für Groß und Klein / Regionale Spezialitäten, nachhaltige Geschenkideen und barrierefreie Picknickplätze machen das SÜW Picknick zum

Ausflugshighlight für alle

Einfach mal raus ins Grüne, den Alltag hinter sich lassen – und dabei die Spezialitäten der Pfalz

genießen: Das gelingt mit dem SÜW Picknick an Südlichen Weinstraße. Ab Mai 2025 sorgen zwei neue Picknickangebote

für noch mehr Auswahl und besondere Genussmomente: Das „SÜW Glücksmomente Picknick“ kombiniert eine kleine

Wanderung mit einem geheimen Picknickplatz, das „SÜW Familienpicknick“ bringt kindgerechte Köstlichkeiten für alle

Generationen auf die Picknickdecke. Gemeinsam mit den bewährten Klassikern – dem SÜW Picknick und dem SÜW

Verwöhnpicknick – bildet das Angebot eine genussvolle Einladung an alle Natur- und Kulinarikfans.

„Die Picknicks spiegeln perfekt wider, was unsere Region ausmacht: Gastfreundschaft, Genuss und Naturverbundenheit“, sagt Uta Holz, Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstrasse e.V. „Ob für romantische Auszeiten zu zweit, Familienabenteuer oder einfach als Geschenkidee – mit dem SÜW Picknick wird jeder Ausflug zum besonderen Erlebnis.“

Überraschung inklusive: das SÜW Glücksmomente Picknick

Für Liebhaber von Überraschungen ist das neue SÜW Glücksmomente Picknick genau richtig: Der Picknickplatz bleibt

bis zur Abholung geheim, ein Tourenvorschlag führt auf idyllischen Wegen durch Wald oder Reben zu einem besonders

schönen Ort. Mit dabei: Das liebevoll gepackte SÜW Picknick mit Brot, Hausmacher, Süßem und einer Flasche Wein – auch in vegetarischer Variante erhältlich – von Gastgebern wie dem Weingut Harald Schäffer in Schweigen-Rechtenbach oder dem Weingasthaus Wisser in Billigheim-Ingenheim. Das Angebot für zwei Personen startet ab 40 Euro.

Genuss für Groß und Klein: Das SÜW Familienpicknick Ideal für kleine Entdecker ist das neue SÜW Familienpicknick.

Für 2 Erwachsene und 2 Kinder bietet es eine ausgewogene Mischung aus Snacks, Obst, Getränken und Überraschungen

für den Picknickspaß. Anbieter wie die Pension Bergterrasse in Annweiler am Trifels oder das Weingut H.u.C. Wolf in

Edesheim liefern kindgerechte Kombinationen und stellen bei Bedarf Tipps für besonders familienfreundliche Picknickplätze bereit. Einige Picknickplätze sind barrierefrei und gut mit dem Kinderwagen erreichbar.

Die Klassiker: SÜW Picknick & SÜW Verwöhnpicknick

Das SÜW Picknick bildet die Basis des Angebots: Es enthält

regionale Produkte wie Brot, Hausmacher, frisches Gemüse,

etwas Süßes und eine Flasche Wein – auf Wunsch auch

vegetarisch. Preis: ab 35 Euro für zwei Personen.

Für alle, die sich etwas Besonderes gönnen möchten, gibt es das SÜW Verwöhnpicknick: Mit raffinierten, kulinarischen Extras überraschen Gastgeber wie das Weingut Juliushof in Siebeldingen ihre Gäste. Ab 50 Euro für zwei Personen.

Einfach bestellen – nachhaltig genießen

Die Picknicks sind online unter www.suew-shop.de buchbar, viele davon bis zwei Tage vor dem Wunschtermin. Abgeholt

wird bei teilnehmenden Betrieben ander Südlichen Weinstraße. Wer ein besonderes Geschenk sucht, greift zur SÜW Picknick-Geschenkbox – mit Gutschein, Dubbebecher, Schneidebrett und optionalen Zusatzprodukten. Gutscheine sind in vier Preisstufen (35–60 Euro) erhältlich.

Genuss mit Verantwortung

Damit die Picknickfreude im Einklang mit der Natur bleibt, ruft die Südliche Weinstraße zur Rücksichtnahme auf: Müll wieder mitnehmen, nur möblierte Rastplätze nutzen und offenes Feuer vermeiden. Unter dem Motto „Uffbasse“ informiert die Initiative www.pfalz.de/uffbasse über nachhaltiges Verhalten im Freien.

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.