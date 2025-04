Kaiserslautern – Krisensitzung beim 1. FC Kaiserslautern nach drei Niederlagen in Folge – kommt Torsten Lieberknecht?

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig mit 0:2 verloren und die dritte Niederlage in Folge kassiert. Danach soll es am Ostermontag ein Gespräch zwischen der Vereinsführung vom 1. FC Kaiserslautern und FCK-Trainer Markus Anfang gegeben haben. Dabei wurden verschiedene Optionen diskutiert. Nach Medienberichten habe man sich am Ende wohl darauf verständigt, dass Markus Anfang bis zum Sommer FCK-Trainer bleiben soll. Wie die Sportsender „Sky“ und „Sport1“ berichteten wäre eine Trennung nach dem Saisonende wahrscheinlich.

Der 50-jährige Markus Anfang soll ein möglicher Kandidat bei Schalke 04 sein. Der neue S04-Sportdirektor Frank Baumann soll Interesse an Markus Anfang haben. Frank Baumann hatte bereits vor ein paar Jahren Markus Anfang als Trainer zum SV Werder Bremen geholt.

Die Schalker sind der nächste Gegner vom 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, 27. April um 13.30 Uhr, im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Als neuer FCK-Trainer ist Torsten Lieberknecht im Gespräch. Der 51-jährige Pfälzer, der in Bad Dürkheim geboren wurde und in Haßloch aufgewachsen ist, hat wie Markus Anfang auch beim 1.FC Kaiserslautern gespielt. Lieberknecht war zehn Jahre lang Trainer bei Eintracht Braunschweig und dann beim MSV Duisburg sowie bis zum Vorjahr bei Darmstadt 98.

Nach der zehnten Saisonniederlage ist der 1. FC Kaiserslautern nach dem 30. Spieltag mit 46 Punkten auf den siebten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga zurückgefallen. Die Lauterer haben nun vier Spieltage vor Saisonende drei Zähler Rückstand auf den Tabellendritten (Relegationsplatz) 1. FC Magdeburg. Auf den Tabellenzweiten Hamburger SV sind es bereits sieben Punkte und auf Spitzenreiter 1. FC Köln acht Zähler.

Quelle: Text Michael Sonnick – MRN-News

Foto: Torsten Lieberknecht (links) ist als neuer FCK-Trainer im Gespräch, hier mit Pascal Bührer von den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)