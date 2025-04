Heidelberger Hauptstraße deutschlandweit auf Platz eins der vielfältigsten Einkaufsstraßen! Insgesamt 230 Geschäfte auf einer Länge von 1,4 Kilometern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Hauptstraße bietet mit 230 Geschäften die größte Auswahl in Deutschlands Fußgängerzonen. Das hat eine Untersuchung der Online-Plattform Localyzer und der Plattform für Passantenfrequenzdaten hystreet ergeben. Bei der Auswertung wurden die Geschäfte von rund 30 der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland analysiert. Die Studie untersuchte neben der Anzahl an Läden auch die Art der Geschäfte und ob sie beispielsweise zu einer größeren Kette gehören. In der Heidelberger Hauptstraße gibt es nicht nur die meisten Läden – gefolgt von Dortmund (219) und Stuttgart (203) – sondern auch die meisten lokalen Geschäfte: 95 gehören nicht zu einer Kette.

Oberbürgermeister Eckart Würzner sieht darin eine Bestätigung für die Strategie der Stadt: „Wir haben uns bewusst gegen Einkaufszentren im Stadtgebiet entschieden und stattdessen auf unsere Innenstadt gesetzt. Das Ergebnis ist eine sehr lebendige Hauptstraße mit einer sehr großen Vielfalt an Geschäften – vom Filialisten bis zum inhabergeführten Laden ergibt das unsere ,Heidelberger Mischung‘.“

Auch Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, freut sich über das Ergebnis: „Eine Besonderheit des Heidelberger Einzelhandels sind die vielen inhabergeführten Geschäfte. Unsere Innenstadt bekommt auch immer wieder hervorragende Bewertungen als eine der attraktivsten Innenstädte Deutschlands. Es gibt aber nicht nur in der Hauptstraße, sondern auch in den Seitengassen sowie in den einzelnen Stadtteilen hervorragende Einkaufsmöglichkeiten.“

Durch das Einzelhandelskonzept, das bereits 2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde, verfolgt die Stadt Heidelberg ihre Strategie weiter. Es sieht vor, die Vielfalt und Kleinteiligkeit in der Altstadt mit ihrem vielfältigen Mix aus Geschäften – darunter viele inhabergeführte Betriebe – zu erhalten und zu stärken. Das Hauptgeschäftszentrum Innenstadt wird außerdem um den Bereich entlang der Kurfürsten-Anlage bis zum Hauptbahnhof erweitert. Mit dem Projekt „Mittendrinnenstadt“ wird das Heidelberger Stadtzentrum seit 2022 mit mehr als fünf Millionen Euro gestärkt, mit Hilfe eines Förderprogramms des Bundes. Damit sind bereits konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Innenstadt umgesetzt worden.

Auf der Onlineplattform www.vielmehr.heidelberg.de finden Interessierte einen Überblick über die Einkaufsmöglichkeiten in ganz Heidelberg und Informationen zur Mittendrinnenstadt.

Quelle: Stadt Heidelberg