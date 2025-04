Heidelberg – Kandidierenden-Vielfalt bei der Nominierungskonferenz der SPD Heidelberg zur Landtagswahl 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vier Kandidaturen bei der Nominierung zur Landtagswahl 2026 spiegeln die Vielfalt und den aktiven Einsatz innerhalb der SPD Heidelberg deutlich wider. Die Kandidierenden für die Erstkandidatur sind Batuhan Faikoglu, Ines Palm und Sören Michelsburg. Für die Zweitkandidatur tritt Melisa Gocuk an. Die SPD Heidelberg freut sich über ein breites Feld an Kandidaturen anlässlich ihrer Konferenz zur Nominierung ihrer Kandidatur für die Landtagswahl 2026. Am 28.04.2025 werden die Genoss*innen über die Landtagskandidatur für den Heidelberger Wahlkreis abstimmen. “Viele Kandidaturen sind ein gutes Zeichen”, freut sich Anne Jürgens, CoKreisvorsitzende der SPD Heidelberg, “es zeigt, dass wir eine aktive Partei sind, in der sich verschiedenste Menschen gerne einsetzen!” Für die Erstkandidatur liegen derzeit drei Kandidaturen vor: Batuhan Faikoglu, Ines Palm und Sören Michelsburg. Für die Zweitkandidatur besteht derzeit die Kandidatur von Melisa Gocuk. „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Bewerber*innenfeld sehr gut für die Landtagswahl 2026 aufgestellt sind“, betont Tim Tugendhat, Co-Kreisvorsitzender der SPD Heidelberg, “wir brauchen uns nicht verstecken – mit uns muss man für das Direktmandat rechnen!“

Vorstellung der Kandidierenden:

Die 35-jährige Gymnasiallehrerin Ines Palm will sich für Bildungsgerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt einsetzen. Ehrenamtlich aktiv ist sie als Co-Vorsitzende der SPD Handschuhsheim-Neuenheim, Bezirksbeirätin in Handschuhsheim, im Heidelberger Ruderklub 1872 e.V., Stadtteilverein Handschuhsheim, Protect Our Winters Germany e.V., Wir für Yannic e.V. und als Mitglied der GEW. „Der Landtag ist für mich der richtige Ort, um meine Herzensanliegen aktiv

mitzugestalten. Das noch nicht ausgereifte G9-System und eine kostenlose U6-

Betreuung sind nur zwei der Themen, die ich anpacken will“, erläutert Palm die Motivation für ihre Kandidatur. Dem 30-jährigen Unternehmer Batuhan Faikoglu liegen vor allem die wirtschaftlich und sozial schwächeren Stadtteile am Herzen, wo Familien Monat für Monat um ihre Existenz bangen. „Ich will für den Landtag kandidieren, weil ich als Arbeiterkind weiß,

wie soziale Ungleichheit den Lebensweg von Menschen erschweren kann. Ich stehe für eine Politik, die mutig entscheidet und wirklich Menschen entlastet, zum Beispiel mit gebührenfreien Kitas und bei den Mieten.“ Der dritte Kandidat ist Sören Michelsburg. Der 36-jährige Lehrer ist Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Heidelberger Gemeinderat, Vorsitzender des Mietervereins Heidelberg, engagiert sich im SV Nikar Heidelberg und im RSV Heidelberg. “Meine Kandidatur ist vor allem dadurch motiviert, dass ich mir eine stärkere Vertretung Heidelberger Interessen in Stuttgart wünsche. Ich möchte vor allem meine kommunalpolitische Erfahrung, soziale Klarheit und echten Gestaltungswillen einbringen“, so Michelsburg. Melisa Gocuk kandidiert für die Zweitkandidatur. Die 25-jährige Netzwerkkoordinatorin und Studentin aus Kirchheim hatte zur Kommunalwahl 2024 bereits auf Platz 10 der SPD-Liste kandidiert.

Quelle: SPD Heidelberg