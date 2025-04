Heidelberg – Die Musikkäfer in Wieblingen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Kurs mit der Kursleiterin für frühkindliche Entwicklung Anita Ridder entdecken Kinder von zwei bis drei Jahren spielerisch und selbstbestimmt die Freude an Rhythmik und Körpergefühl. Montags ab 28. April, 15.15 Uhr können die Kinder passend zum musikalischen Thema kleine Bastelarbeiten mit vielseitigen Materialien eigenständig fertigstellen, um so das Selbstvertrauen in das eigene Tun zu stärken. Bei Spiel- und Bewegungsangeboten haben sie zudem Gelegenheit, miteinander vertraut zu werden

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 24. April unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg