Zuzenhausen – Schwerer Unfall auf der B45

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nach dem Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Zuzenhausen und Meckesheim, kurz nach dem Ortsausgang Zuzenhausen, ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die B45 von Zuzenhausen kommend in Richtung Meckesheim und kam kurz nach dem Ortsausgang Zuzenhausen rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen und im Anschluss mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich hierbei einmal vollständig und kam dann wieder auf den Reifen zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, es musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Ebenso musste eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung angefordert werden. Die B45 war für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Fahrbahnreinigung von ca. 22:30 Uhr bis 00:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Entgegen der Erstmeldung war an diesem Unfall lediglich ein Fahrzeug beteiligt. Kurz nach diesem Unfallgeschehen, ereignete sich jedoch ein weiterer Unfall, sodass ursprünglich von einem Unfall, mit mehreren Fahrzeugen, ausgegangen wurde. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

