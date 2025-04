Wörth – Bewaffneter Überfall einer Tankstelle in Hatzenbühl – Fahndung läuft

Wörth – Hatzenbühl / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Samstag, der 19.04.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Überfall einer Tankstelle in der Kirchstraße in Hatzenbühl. Unter Vorhalt einer Pistole betrat ein maskierter Täter die Tankstelle und brachte die Kassiererin dazu, ihm die Tageseinnahmen aus der Kasse zu übergeben. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Ortsmitte. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Um mögliche Zeugenhinweise wird dringend gebeten.

Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu richten. Weiterhin können Hinweise auch direkt unter der Telefonnummer 06341 / 2870 bei der Kriminalinspektion in Landau abgegeben werden.

Quelle: Polizeiinspektion Wörth (ots)