Rhein-Neckar-Kreis – Reilingen – 21-Jähriger auf Jugendplatz geschlagen und getreten – Zeugen gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag den 18.04.2025, auf Samstag den 19.04.2025 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr, kam es im Stadtteil Vogelstang zu einer Serie an Sachbeschädigungen an den dort geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 63 PKW mutwillig beschädigt. Im Bereich der Koblenzer Straße und ... Mehr lesen »