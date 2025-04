Mannheim – VfR: Kantersieg unter Flutlicht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. VfR Mannheim bezwingt den FC Zuzenhausen mit 5:0 (2:0)

Der VfR Mannheim hat nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen die beiden Top-Teams der Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden und den FC Zuzenhausen souverän mit 5:0 (2:0) bezwungen. Somit ist es den Rasenspielern gelungen, den dritten Tabellenplatz zu festigen und die Punkte 52 bis 54 einzufahren.

Möglicherweise ereigneten sich die Schlüsselszenen der Partie bereits in den ersten Spielminuten. Noch hatten nicht alle Zuschauer im Stadion Platz genommen, als Zuzenhausens Goalgetter Christopher Wild frei vor dem Mannheimer Gehäuse auftauchte und David Nreca-Bisinger zu einer ersten starken Parade zwang (3.). Keine Frage: Diese Gelegenheit war ein echter Hochkaräter, der problemlos in einer frühen Gästeführung hätte resultieren können. Während die Kraichgauer ihre erste Großchance liegen ließen, blieb der VfR hingegen eiskalt. Nach acht Minuten verwertete Vincent Hofer eine scharfe Hereingabe von Alexander Esswein per Kopf und stellte die blau-weiß-rote Führung her (8.).

Mit dem Vorsprung im Rücken ließ sich das Spiel aus Mannheimer Perspektive leichter gestalten. Die 267 Besucher sahen einen dominanten VfR, der sich auch vom mittlerweile einsetzenden Starkregen nicht aus dem Konzept bringen ließ. Dementsprechend war das 2:0 nur folgerichtig. Kevin Krüger bekam nach einer knappen halben Stunde an der Strafraumgrenze einen zweiten Ball zu fassen, zog volley ab und ließ Zuzenhausens Keeper Fabian Heß keine Abwehrchance (26.). Mit dem 2:0-Vorsprung ging es schließlich auch in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff ähnelte sich die Szenerie dem ersten Durchgang. Die erste Großchance nach der Pause gehörte dem Tabellendrittletzten. Basierend auf einem missglückten Horizontalpass des Mannheimer Keepers Nreca-Bisinger hatten die Gäste die große Gelegenheit, den Ball aus gut 20 Metern ins leere Tor zu schieben, doch der Abschluss war nicht wuchtig genug und verhungerte regelrecht. Somit konnte Nreca-Bisinger das Leder nochmals abfangen und den Anschlusstreffer verhindern (51.). Kurze Zeit später beseitigte Hofer mit seinem Doppelpack die letzten Restzweifel an einem Mannheimer Sieg (57.). Robin Becker leitete den Treffer mit einem langen Ball ein, Pasqual Pander spielte den Ball im Liegen auf Hofer weiter, der aus kurzer Distanz eiskalt vollendete. In der verbleibenden Zeit feierte Mittelstürmer Isaac Okwubor ein gelungenes Comeback auf dem grünen Rasen. Sechs Minuten nach seiner Einwechslung verwertete der Nigerianer einen Eckball per Kopf zum 4:0 (65.).

Zuzenhausen ließ trotz des deutlichen Rückstandes die Köpfe nicht hängen. Die Kraichgauer gingen engagiert zu Werke, doch schlussendlich fehlte ihnen einerseits die Stabilität in der Defensive und andererseits die Effizienz in der Offensive, um den VfR in Bedrängnis zu bringen. Dementsprechend fiel wenige Minuten vor Abpfiff noch das 5:0 für den VfR. Der ebenfalls eingewechselte Routinier Andrew Wooten nutzte einen Fehler des gegnerischen Keepers aus und markierte den Endstand (86.).

VfR-Cheftrainer Marcel Abele zeigte sich nach Abpfiff mit dem Resultat zufrieden. „Das Ergebnis ist mit 5:0 mehr als nur deutlich“, stellte er nüchtern fest. Doch Marcel Abele wäre nicht Marcel Abele, wenn er den Spielausgang nicht in einen Gesamtkontext einbetten würde. Ein 5:0 klingt zwar schön, doch es war auch nicht alles Gold, was glänzte. „Mit der Art und Weise, wie wir phasenweise gespielt haben, bin ich nicht hundertprozentig einverstanden“, sagte der Coach. In seinen Augen habe sich das Team „zu oft auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen und zu große Räume zugelassen.“ Auch das Agieren seiner Mannschaft im letzten Drittel war seinem Geschmack nach etwas ineffizient. „Wir haben die Qualität, um die eine oder andere Situation ordentlicher zu Ende zu spielen“, so Abele. Nichtsdestotrotz ist er sehr glücklich, dass seine Mannschaft wieder einmal ein Spiel ohne Gegentor absolvierte und den dritten Rang festigte. „Wir wollen als Dritter über die Linie gehen“, hielt er nochmals fest. Einen Platz auf dem Treppchen möchte der VfR nach Rundenende auf jeden Fall haben.

Steno

Aufstellung VfR Mannheim: Nreca-Bisinger, Rona, Becker, Kuhn, Akoto, Marx (69. Paraschiv), Krüger, Korte (59. Okwubor), Esswein (80. Udebuluzor), Pander (69. Polat), Hofer (59. Wooten)

Aufstellung FC Zuzenhausen: Heß, Paling, Braasch, Wild (76. K. Kilic), Zuleger, Bindnagel (76. Erhard), Oechsler (61. Paling), Selz, Kaiser (76. C. Kilic), Binder (61. Lerch), Kramper

Tore: 1:0 Hofer (8.)

2:0 Krüger (26.)

3:0 Hofer (57.)

4:0 Okwubor (65.)

5:0 Wooten (86.)

Zuschauer: 267

Schiedsrichter: Julian Gumz

Foto: Edmund Nohe Quelle VfR Mannheim