Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 20.04.2025, gegen 07:30 Uhr, geriet der Inhalt eines Abfallcontainers in der Ludwigsstraße in Ludwigshafen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro an den angrenzenden Gebäuden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)