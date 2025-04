Frankenthal – Einbruch in Keller – Zeugen gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.04.2025, gegen 19:17 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass unbekannte Täter in dessen Kellerabteil in der Elisabethstraße einbrachen. Sie hebelten das dort angebrachte Schloss auf und stahlen einen E-Scooter. Es entstand ein Schaden von rund 325 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Bereich Elisabethstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)