Speyer – Sulzinger-Kiefer starten mit der Startnummer 1 bei der Oster-Rallye

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude vom Rallye-Piloten Raffael Sulzinger aus Tittlingen und seiner Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer in der Pfalz für die Oster-Rallye ist riesig. Am Karsamtag (19.4) startet das Duo zum zweiten Mal in Folge im Ford Fiesta WRC in der Top-Kategorie „Rally2“ bei der ADAC Oster-Rallye vom ASC Tiefenbach. Im letzten Jahr schrammten die Beiden nur knapp an einer Bestzeit vorbei, ehe eine defekte Zündkerze die Zielankuft auf dem Siegerpodest vereitelte. Raffael Sulzinger startet für den ADAC Südbayern/MSC Dreiburgenland und Lisa Kiefer für den ADAC Pfalz/MC Haßloch.



Noch vor drei Wochen gingen die Beiden beim Saisonauftakt der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) im Erzgebirge getrennte Wege. Lisa Kiefer war Co-Pilotin von Chris Gropengießer und Raffael war als Co-Pilot und Coach bei Andreas Franke – jeweils in Skoda Fabia der Rally2-Kategorie. “Es freut mich, wenn ich Andreas mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann und wir hatten auch viel Spaß im Auto. Mein Lieblingsplatz ist und bleibt aber der hinterm Lenkrad.”, grinst der Niederbayer.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude am kommenden Samstag selbst wieder am Lenkrad zu drehen. In einem 300PS-Ford-Fiesta mit Allradantrieb, wie er auch in der WRC2-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommt. “So ein Projekt auf die Beine zu stellen bedeutet viel Arbeit, schlaflose Nächte und auch mit Enttäuschungen umgehen zu können. Mein Dank gilt den Unternehmen, die trotz der wirtschaftlichen Situation Budgets in Werbung und Spaß investieren. Für mich ein absoluter Traum der in Erfüllung geht, mit so einem Auto Rallyes fahren zu dürfen.”, schwärmt Raffael.

Mit Startnummer 1 auf Bestzeitenjagd :

105 Teilnehmer aus 4 Nationen fahren am Karsamstag ab 12 Uhr im 1-Minuten-Takt über die Startrampe auf dem Gienger-Gelände in Tiefenbach. Sulzinger/Kiefer gehen mit der Startnummer 1 als erste ins Rennen. Für Lisa bedeutet die Oster-Rallye zumeist aber Freud und Leid gleichzeitig. “Zum wiederholten Mal fällt Raffaels Heimrallye so, dass ich meinen Geburtstag nicht mit Freunden und meiner Familie in der Pfalz feiern kann. Daher wünsche ich mir nichts mehr, als ein tolles Wochenende und das nötige Glück, um diesmal vielleicht sogar ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen.”, verrät die Pfälzerin.

Karfreitag im Gasthaus Öller :

Am Freitagabend trafen sich die Beiden vor der Rallye mit ihrem Team und den Sponsoren beim langjährigen Partner, dem Gasthaus Öller in Schalding.

Fotos : Raffael Sulzinger und Lisa Kiefer starten bei der Oster-Rallye (Fotos Team Sulzinger)