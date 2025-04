Neckarzimmern – Martin Fritz startet beim WM-Auftakt in Le Mans von der Pole Position

Neckarzimmern/Metropolregion Rhein-Neckar- Beim legendären 24-Stunden-Motorrad-Langstreckenrennen in Le Mans/Frankreich hat Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern mit seinen Yamaha-Teamkollegen Karel Hanika aus Tschechien und dem Australier Jason O`Halloran die Bestzeit erzielt und startet von der Pole Position. Marvin Fritz drehte auf dem 4,185 km langen „Circuit Bugatti“ die schnellste Zeit in 1.34,489 Minuten.

Zweitschnellste waren die amtierenden Weltmeister vom Suzuki-Yoshimura-Team. Das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger aus dem bayerischen Obing, dem Franzosen Sylvain Guintoli sowie Steven Odendaal aus Südafrika starten als Vierte in den WM-Saisonauftakt.

Marvin Fritz wurde mit seinen Teamkollegen im Vorjahr Langstrecken-Vizeweltmeister und möchte sich in diesem Jahr den Titel zurückholen.

Marvin Fritz feiert jetzt am Sonntag am 20. April seinen 32. Geburtstag und kann sich selbst sein schönstes Geschenk machen. Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans wird am Samstag (19.4) um 15 Uhr gestartet.



Für den gebürtigen Mosbacher Marvin Fritz war der Langstrecken WM-Titel 2023 sein bisher größter Erfolg in seiner Karriere nach 2020 und 2024 als er Vize-Weltmeister wurde.

Im Vorjahr standen Marvin Fritz mit seinen Yamaha-Teamkollegen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans/Frankreich als Dritte auf dem Podium.

Das österreichische YART-Yamaha Austrian Racing Team von Teamchef Mandy Kainz holte 2023 nach 2009 den zweiten WM-Titel. Marvin Fritz gewann 2005 den ADAC Junior Cup und wurde 2014 Supersport-IDM-Meister. Zwei Jahre später holte sich Marvin Fritz 2016 auch den Superbike-IDM-Titel. Marvin Fritz startet für den Motorclub Haßloch im ADAC Pfalz.

Der zweite Langstrecken-WM-Lauf findet dann am 6. und 7. Juni in Spa-Francorchamps/Belgien mit dem 8-Stunden-Rennen statt.

Text : Michael Sonnick

Foto 1: Yamaha-Pilot Marvin Fritz aus Neckarzimmern fuhr in Le Mans/Frankreich neuen Rundenrekord (Foto FIM-EWC)

Foto 2: Das Yamaha-YART-Team startet in Le Mans von der Pole Position (Foto FIM-EWC)