Mannheim – Unbekannter filmt in Zimmer von 18-Jähriger

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein unschönes Erlebnis hatte eine 18-Jährige am frühen Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr im Dornheimer Ring in Mannheim. Als die junge Frau auf dem Bett lag, nahm sie vor dem Fenster ihres Zimmers ein an einer Schnur von oben heruntergelassenes Mobiltelefon wahr, dessen Kamera in das Zimmer gerichtet war. Das Telefon wurde dann zügig wieder nach oben gezogen. Die 18-Jährige verließ zunächst ihr Zimmer und setzte ihre Mutter von der Angelegenheit in Kenntnis. Als beide das Zimmer wieder betraten, befand sich das Telefon erneut auf Höhe des Fensters und wurde dann wieder nach oben gezogen. Im Anschluss suchten Mutter und Tochter die ihrer Meinung nach in Frage kommenden Nachbarn auf. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Täter ausfindig zu machen. Daher zeigten sie den Sachverhalt beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal an, das unmittelbar die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zum Nachteil der 18-jährigen Geschädigten aufnahm.

