Ludwigshafen – Tanzstück “Simple” am 29.und 30.April im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Tanzstück Simple gastiert die belgische Compagnie RUDA/Ayelen Parolin am Dienstag, 29.4. und am Mittwoch, 30.4.2025, jeweils um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen.

Mit ihrer Choreographie feiert die argentinische Choreographin und Tänzerin Ayelen Parolin die Entdeckung der Einfachheit. Die drei Tänzer Baptiste Cazaux, Piet Defranco und Daan Jaartsveld betreten die Bühne in bunten Ganzkörperanzügen (Bühne und Kostüme: Marie Szersnovicz) wie Kinder, scheu und neugierig zugleich. Erst vorsichtig tastend, dann immer mutiger erobern sie den Raum, spielerisch testen sie die Potentiale ihres Körpers. Die drei beäugen und bestaunen einander und sich selbst, herrlich komisch in ihrem Eifer und ihrer unverstellten Direktheit.

Die liebenswert humorvolle Aufführung Simple fängt die Essenz des Alltäglichen ein und zele¬briert dessen oft übersehene Schönheit. Ayelen Parolin erforscht die feine Grenze zwischen Ein¬fachheit und Komplexität, die Tänzer agieren auf einer nahezu leeren Bühne. Minimalistische Be-wegungsmuster und klare Linien prägen die Choreographie, doch in dieser Reduktion verbirgt sich eine unerwartete Tiefe.

Auf einen ihrer wichtigsten Partner hat Parolin bei diesem Werk verzichtet: es gibt keine Musik. Rhythmus, Akzente, Atmosphären – alles entsteht in der Phantasie der drei Darsteller, die ihre eigene Musik erzeugen. Mit der Kraft und der zutiefst menschlichen Aufrichtigkeit des Naiven, des Kindes – dort, wo alles (noch) möglich scheint. Parolin fordert die Zuschauer auf, die Lang¬samkeit zu genießen und sich von der alltäglichen Hektik zu lösen. Simple ist ein Plädoyer für die Kraft des Reduzierten und die Möglichkeit, im Kleinen das Große zu entdecken.

Im Anschluss an die Vorstellung am 30.4. findet unter dem Motto „Tanz in den Mai“ gegen 20.30 Uhr im Gläsernen Foyer ein After-Show-Konzert der Band Pax Nicolas and the Ridimtaksi statt.

(Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €, Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung)

Einheitspreis 28 € / ermäßigt 19 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Simple ©François Declercq

Theater im Pfalzbau