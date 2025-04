Hockenheim – 19-Jähriger ohne Führerschein zerlegt Kassenhäuschen am Hockenheimring mit BMW 850i

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Totalschaden an einem BMW 850i und ein Gesamtschaden in Höhe von 80.000 – 100.000 Euro sind das Ergebnis des Fahrversuchs eines 19-Jährigen aus Hockenheim. Der junge Mann befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 01:34 Uhr mit dem hochmotorisierten Fahrzeug die Straße “Am Motodrom”. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und möglicherweise auch aufgrund mangelnder Fahrpraxis kam er nach rechts von der Straße ab, entwurzelte beim Aufprall mit dem PKW einen Baum und zerstörte ein zum Hockenheimring gehörendes Kassenhäuschen. Ein Mitfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden 18-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 19-Jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim