Bad Bergzabern – Eigentümer gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude vom Rallye-Piloten Raffael Sulzinger aus Tittlingen und seiner Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer in der Pfalz für die Oster-Rallye ist riesig. Am Karsamtag (19.4) startet das Duo zum zweiten Mal in Folge im Ford Fiesta WRC in der Top-Kategorie „Rally2“ bei der ADAC Oster-Rallye vom ASC Tiefenbach. Im letzten Jahr schrammten ... Mehr lesen »