Wiesloch – Streit in Gaststätte eskaliert, Frau verletzt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 03:20 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße Wiesloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine 42-jährige aus Wiesloch geriet dort erneut mit einer 59-jährigen Heidelbergerin in Streit, nachdem es bereits in der Vorwoche Streit aufgrund persönlicher Differenzen gegeben hatte. Im Verlauf eskalierte die Situation, die 42-jährige schlug der 59-Jährigen mehrfach ins Gesicht und brachte sie zu Boden. Das Opfer erlitt Prellungen im Unterleib, ein unbeteiligter Gast wurde durch eine im Kampfgeschehen umherfliegende Glasflasche leicht verletzt.

Die mutmaßliche zunächst flüchtige Angreiferin wurde kurz darauf durch eine Polizeistreife gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Gegen die Angreiferin wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.