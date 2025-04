„Natürlich Heidelberg“ lädt zum Tag der Streuobstwiese ein! Kostenloses Mitmachprogramm am Freitag, 25. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des europaweiten Tags der Streuobstwiese veranstaltet das städtische Umweltbildungsprogramm „Natürlich Heidelberg“ am Freitag, 25. April 2025, ein kostenloses Mitmachprogramm. Von 11 bis 17 Uhr sind Interessierte auf der Streuobstwiese des Umweltamts im Gewann Wittum in Heidelberg-Kirchheim willkommen.

Unter dem Motto „Erlebnis Streuobstwiese – Aktionstag 2025“ können Erwachsene und Familien mit Kindern ab sechs Jahren diesen vielfältigen Lebensraum entdecken. Um 12 Uhr und um 14 Uhr finden zwei geführte Rundgänge statt. Die Streuobstpädagoginnen Renate Schulz, Marion Sauler und Monika Schnitzer informieren über Obstgehölz- und Wiesenpflege. Dabei werden auch Tiere vorgestellt, die in dem besonderen Ökosystem Wohnstätte und Nahrung finden. Streuobstwiesen gelten als wichtiger Lebensraum mit über 5.000 Tier- und Pflanzenarten sowie rund 1.000 Obstsorten. Ihr ökologischer Wert für den Artenschutz ist deshalb besonders hoch.

Begleitend zur Führung wird ein kreatives Programm angeboten: Mit Naturmaterialien können Blütenkarten oder Nistmaterial für Vogelnester gebastelt werden. Teilnehmende können auch an einer Streuobstwiesenrallye teilnehmen, bei der sie das Gelernte zu Papier bringen können. Apfelsaft aus alten Streuobstsorten steht zur Verkostung bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen zu Treffpunkt und Anfahrt

Treffpunkt ist an der Treffpunkttafel „Natürlich Heidelberg“ im Gewann Wittum in Heidelberg-Kirchheim. Für die Anfahrt bietet sich der öffentliche Nahverkehr an: mit der Buslinie 33 bis zur Haltestelle Gregor-Mendel-Realschule im Harbigweg, von dort zu Fuß Richtung „alla hopp!-Anlage“/Deutscher Alpenverein (DAV). Nach circa 300 Metern liegt die Streuobstwiese auf der linken Seite.

Naturbezogenes, praxisorientiertes Lernen

Um Kinder auch außerhalb des Aktionstags für den Erhalt der Baumwiesen zu sensibilisieren, unterhält die Stadt Heidelberg eigene Streuobstwiesen für die Umweltbildung sowie alle notwendigen Geräte, die für die Pflege und die Ernte erforderlich sind. Sie können in Kooperation mit dem Umweltamt genutzt und zum Beispiel von Schulklassen oder von Kindertagesstätten für Lerngänge gebucht werden. Sie ermöglichen naturbezogenes, praxisorientiertes Lernen. Anfragen bitte per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de. Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm gibt es beim Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ unter Telefon 06221 58-28333 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) und unter www.natuerlich.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg