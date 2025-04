Mannheim – Fontänen am Mannheimer Wasserturm starten in die Sommersaison

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zu Ostern nimmt das Mannheimer Energieunternehmen MVV die beliebten Wasserspiele am Friedrichsplatz wieder in Betrieb – Die Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen – Brunnensaison dauert bis einschließlich 5. Oktober 2025 – Zwischenreinigung im Juli geplant

Pünktlich zu Ostern kehrt eine der beliebtesten Attraktionen Mannheims zurück: Die Wasserspiele am Wasserturm, dem Wahrzeichen der Stadt Mannheim, sprudeln ab Gründonnerstag, 17. April 2025, wieder in voller Pracht. Damit beginnt die diesjährige Brunnensaison, die bis einschließlich Sonntag, 5. Oktober 2025, dauert.

Die Fontänen am Wasserturm sind Teil der größten zusammenhängenden Jugendstilanlage Deutschlands und eine Attraktion – nicht nur für Touristen, sondern auch für die Menschen in Mannheim und der Region. Die Techniker des Mannheimer Energieunternehmens MVV, das die Brunnenanalgen im Auftrag der Stadt Mannheim

betreibt, haben die obligatorischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nach der Winterpause erfolgreich abgeschlossen.

Gründliche Wartung und präzise Technik

Bereits am 7. April 2025 begannen die umfangreichen Reinigungsarbeiten in den Becken. Im Anschluss wurden die Strahler und Düsen montiert, die Becken mit Wasser gefüllt und die Fontänen auf ihre präzise Funktionsweise getestet und feinjustiert. Die aufwendige Sanierung der Anlage im Jahr 2022 hat sich erneut bewährt: Auch nach dem zweiten Winter in Folge bliebt die Technik unbeschadet und ist bereit für die neue Saison.

Die elektronisch gesteuerten Fontänen am Wasserturm sind montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 22 Uhr in Betrieb. An Wochenenden und Feiertagen werden die Wasserspiele zusätzlich mit farbiger Beleuchtung inszeniert – jeweils ab dem Einschalten der Straßenbeleuchtung.

Attraktion mit Tradition

Die Wasserspiele in Mannheim wurden erstmals 1907 anlässlich des Stadtjubiläums in Betrieb genommen und sind damit die ältesten unter den zwölf größten Wasserspielen in Deutschland. Neben den Fontänen am Wasserturm betreut das Energieunternehmen MVV auch das Kaskadenbecken, den Tritonenbrunnen sowie den Atlantenbrunnen am Friedrichsplatz. Zusätzlich ist der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der

Stadt Mannheim für weitere 17 Brunnenanlagen im gesamten Stadtgebiet verantwortlich, die pünktlich zu den Osterfeiertagen ebenfalls wieder sprudeln werden.

Saisonhöhepunkte und Pflegearbeiten

Im Juli wird die Fontänenanlage am Wasserturm für eine kurze Zwischenreinigung pausieren, um den hohen Qualitätsstandard der Wasserspiele weiterhin zu gewährleisten.

Die Brunnensaison endet am Sonntag, 5. Oktober 2025.

Die Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm sind ein Symbol für die Schönheit und Tradition der Stadt und laden auch in diesem Jahr wieder dazu ein, die besondere Atmosphäre des Friedrichsplatzes zu genießen.

