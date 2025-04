Ludwigshafen – „Old-West-Pioneer’s” laden ein zum traditionellen Osterwochenende – Ausflugstipp für die ganze Familie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nachtweide sind am Osterwochenende wieder die Cowboys los. Der Verein „Old-West-Pioneer’s” lädt zum mittlerweile traditionellen Tag der offenen Tür. Auf dem Vereinsgelände (Im Hansenbusch 28, 67069 Ludwigshafen) gibt es an diesem Osterwochenende (Samstag und Sonntag) jeweils von 10:00-20:00 Uhr Bier vom Faß, Steaks vom Grill, Kaffee und Kuchen. Natürlich alles in guter, alter Wildwestmanier.



Der Verein pflegt seit fast 50 Jahren Brauchtümer des Wilden Westen. Auf dem Vereinsgelände steht filmreifer Saloon mit Ausschank. Draußen stehen zahlreiche Indianerzelte, die junge und alte Besucher zum Entdecken verführen. Der große Grill in der Mitte des Geländes sorgt für das leibliche Wohl. Jedes Jahr strömen tausende Westernfans (oder solche, die es noch werden wollen) zu den Old-West-Pioneer’s, um ein Osterfest der besonderen Art zu feiern.

Indianische Aufführungen, Country- und Westernmusik runden das Programm ab. Unser Ausgehtipp zur Osternzeit!