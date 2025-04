Ludwigshafen – Kleidertauschparty steigt in der Volkshochschule

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Für den bewussten Umgang mit

Mode und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Branche setzt

sich die Stadt Ludwigshafen in Anlehnung an die Fashion Revolution Week

mit ihrer Kleidertauschparty am Freitag, 25. April 2024, von 16 bis

18.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS) ein.

Kurzlebige Trends, Überkonsum und Fast Fashion führen dazu, dass die

Mode-Trends von heute zum Abfall von morgen werden. Ziel der

Kleidertauschparty in der Volkshochschule ist es daher, Besucher*innen

dafür zu sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und dem

Ressourcenverbrauch nachhaltig umzugehen. Gebrauchtes zu tauschen ist

dafür eine gute Gelegenheit, denn die Teile befinden sich bereits im

Kreislauf, wurden schon produziert und benötigen keine neuen Ressourcen.

“Tausch dich glücklich” statt “kauf dich glücklich” – ein Ansatz, der

von den Stammgästen der Kleidertauschparty schon längst praktiziert

wird, jedoch bei der Mehrheit noch lange keine Selbstverständlichkeit

ist. Um noch mehr Menschen zu erreichen und langfristig zum Umdenken zu

bewegen, sind für dieses Jahr erneut mindestens drei Kleidertauschpartys

geplant. Die weiteren folgen im September und November. Die genaueren

Termine werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können

zur Tauschparty mitgebracht und dafür beliebig viele Stücke mit nach

Hause genommen werden. Ein einfaches, kostenloses Prinzip, das nicht nur

umweltbewusst und sozial verträglich ist, sondern auch Spaß macht. Alle

übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden an die städtischen

Kleidertreffs gespendet.

Organisiert wird die Kleidertauschparty von der Abfallberatung in

Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen und der Initiative

Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e.V. sowie dem Wirtschaftsbetrieb

Ludwigshafen (WBL).

Zum Hintergrund

Die internationale Kampagne Fashion Revolution erinnert jährlich an den

Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesh. Diese Aktion soll

auf die Missstände in der globalen Textilindustrie aufmerksam machen und

einen Wandel in Bezug auf Einhaltung der Menschenrechte, transparente

Lieferketten, sozial gerechte Bezahlung, nachhaltige und faire

Produktion sowie ein bewusstes Konsumverhalten herbeiführen.

Fairtrade Deutschland stellt sich zur diesjährigen Fashion Revolution

folgende Frage: Who made my Merch? Weitere Infos siehe unter:

https://www.fairtrade.net/de-de/mach-mit/Aktionen-und-Kampagnen/Fashion_Revolution.html.

Stadt Ludwigshafen am Rhein, die seit dem 14. Juli 2022 den Titel

Fairtrade-Stadt LU trägt und 2024 erfolgreich rezertifiziert wurde,

nimmt an dieser Aktionskampagne teil.

Quelle Stadt Lu