Hockenheim -Müllsammeln mit den Grünen Engeln: Schülerinnen und Schüler der Hartmann-Baumann-Grundschule beteiligten sich fleißig

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen Ferientag, den sie so bald nicht vergessen werden, erlebten 28 Kinder der Kernzeitbetreuung der Hartmann-Baumann-Schule. Sie unterstützten gemeinsam mit Mitarbeitenden des Bauhofs die Grünen Engel der Lokalen Agenda bei ihrer Müllsammel-Aktion und lernten Bürgermeister Matthias Beck kennen.

Ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Greifzangen in allen Größen machten sich die Kinder in vier Gruppen auf den Weg, begleitet von Mitarbeitenden des Kernzeit-Teams und den Grünen Engeln. Ihre Mission: die achtlos weggeworfenen Hinterlassenschaften ihrer Mitmenschen aufzuspüren. Das war nicht schwierig, denn Zigarettenkippen, Glasscherben, Verpackungen und Plastikflaschen ließen sich in großer Menge finden. Aber die Kinder staunten auch über Kuriositäten wie einen einzelnen Schuh, eine halbe Langspielplatte, einen Wollhaufen und eine große Styroporplatte.

Sabine Reinert, die Teamleitung der Kernzeitbetreuung an der Hartmann-Baumann-Schule, fand die Aktion sehr wichtig, um die Kinder besser für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Sie freut sich, dass viele Kinder im Umgang mit Umweltthemen schon ein gutes Bewusstsein haben, aber natürlich gibt es noch Spielraum nach oben.

Die Idee für diese Aktion kam von ihrer Mitarbeiterin Valeria Gräble. Diese hatte in der Zeitung von den Grünen Engeln der Lokalen Agenda gelesen und sah den Handlungsbedarf sowohl auf dem Schulhof als auch auf dem Weg zum Spielplatz. So nahm sie Kontakt auf zu Renate Rottmayer, der Initiatorin und Sprecherin der Grünen Engel. Diese freute sich sehr über die Anfrage: „Wir Grünen Engel wollen ja nicht nur den Müll anderer einsammeln, sondern wir wollen auf die Stadtgesellschaft einwirken und das Bewusstsein der Hockenheimer für die Umwelt verbessern.“

Als die Kinder von ihrem Streifzug zurückkamen, erwartete sie eine Überraschung. Bürgermeister Beck hatte sich auf ihrem Schulhof eingefunden, ebenso Marcel Kuhl und Stefan Weik vom Bauhof mit einem ihrer orangefarbenen Pickups. Bürgermeister Beck lobte die Kinder: „Ihr traut euch mehr, als so mancher Erwachsene. Ihr seid hier die Superheldinnen und Superhelden!“

Dann durften die Kinder den Bauhof-Mitarbeitern alle Fragen stellen, die sie zum Thema hatten – und das waren viele! Z.B. wieviel Müll am Tag gesammelt wird? Da kommen laut Kuhl eine halbe bis eine Tonne täglich allein in Hockenheim zusammen. Und welche Abfälle gefährlich sind? Vor allem verschiedene Flüssigkeiten, die man nicht so leicht identifizieren kann. Und ob die Bauhof-Mitarbeiter bezahlt werden? Ja – leider. Denn gäbe es nicht so viel Müll, müssten sie nicht fürs Müllsammeln bezahlt werden. Auf die Frage, welches sein verrücktester Fund war, antwortete Kuhl: „Ein ausgebauter Motor, direkt unter dem Schild zum Naturschutzgebiet“.

Aber auf die wichtigste Frage, die der kleine Leo stellte, wusste keiner eine Antwort: „Warum schmeißen die Leute den Müll eigentlich weg?“ Dies bescherte ihm Gelächter aber keine Antwort – auch Bauhofmitarbeiter, Bürgermeister und Grüne Engel waren überfragt.

Bürgermeister Matthias Beck begrüßt die fleißigen Helferinnen und Helfer der Hartmann-Baumann-Schule sowie die Mitarbeitenden des Bauhofs und die Grünen Engel. (Bild: Lokale Agenda)

Quelle: Stadt Hockenheim