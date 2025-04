Speyer – Spiel- und Sportfest „Voll was los“ am 10. Mai

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Spiel- und Sportfest „Voll was los“ findet am Samstag, 10. Mai 2025, von 14 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz in Speyer-West statt. Alle Kinder, Jugendlichen und Familien sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen. Verschiedene Bastelangebote, Minigolf, Go-Karts, Tischtennis, Buttons, Fotostation, Fadenziehbude und diverse Spielstände verheißen einen erlebnisreichen Nachmittag mit jeder Menge Spaß für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist mit einem abwechslungsreichen Angebot an Kaffee und Kuchen, Softdrinks und anderen Leckereien gesorgt. Der Eintritt ist frei. Das Fest wird vom Netzwerk Speyer-West in Kooperation mit der Stadt Speyer und dem Quartiersmanagement Speyer-West organisiert. Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche in Speyer-West zu vernetzen und auszubauen. Hierbei unterstützen sich die Teilnehmer gegenseitig durch ihre verschiedenen Kompetenzen und tauschen Ideen sowie Erfahrungen aus.



Mit dem Spielfest wird sichtbar, wie viele engagierte Veranstalter*innen und Einrichtungen in Speyer-West erfolgreich ein abwechslungsreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien anbieten und stellt gleichzeitig insbesondere für zugezogene Familien eine Möglichkeit dar, vor Ort Informationen über die verschiedenen Freizeit- und Betreuungsangebote einzuholen. Der Dank der Akteur*innen gilt allen Sponsor*innen, die die Durchführung des Festes mit Geldspenden ermöglichen: Sparkasse Vorderpfalz, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, KIWANIS Club Speyer, GBS, GEWO und SWS. Weitere Informationen gibt es bei der Jugendförderung der Stadt Speyer online unter www.jufö.de sowie telefonisch unter 06232 14-1916. Ansprechpartnerin ist Tina Schäfer.

Quelle: Stadt Speyer