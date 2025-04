Nußloch – Betrüger verkaufen Handy-Dummy – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Über eine Internetplattform erwarb ein 39 Jahre alter Mann ein Mobiltelefon eines Privatanbieters. Für die Übergabe des Geräts wurde der Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Massengasse vereinbart. Bereits am 03.04.2025 um 21 Uhr trafen sich der 39-Jährige sowie der unbekannte Verkäufer, der in Begleitung einer weiteren bisher unbekannten männlichen Person war, auf dem Parkplatz. Nach der Bezahlung und der anschließenden Übergabe des Mobiltelefons entfernten sich die beiden Unbekannten in Richtung einer Tankstelle in der Massengasse. Dort stiegen sie in einen schwarzen Pkw mit Bad-Dürkheimer Kennzeichen ein und fuhren in unbekannte Richtung davon. Als der 39-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt das neu erworbene Mobiltelefon aus der Originalverpackung holte, stellte er schnell fest, dass es sich bei dem Gerät um einen funktionsunfähigen Dummy handelte. Der Versuch, erneut mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, scheiterte jedoch.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

“Verkäufer”: männlich, 1,65 cm groß, zwischen 18 und 20 Jahre alt, schlank, blonde Haare. Er trug eine schwarze Cappie sowie eine helle, blaue Jeanshose

Begleitperson: männlich, 1,75 cm groß, zwischen 18 und 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Schnurrbart, dunkle, lockige Haare.

Zu einem noch nicht genau verifizierbaren Zeitpunkt vor oder nach der Übergabe sollen sich die beiden Unbekannten in der Tankstelle in der Massengasse aufgehalten haben. Einer der beiden Männer soll sich etwas gekauft und dies mit Bargeld bezahlt haben. Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Männer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter

der Tel.: 06222 / 5709 – 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim