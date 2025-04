Neustadt/Weinstr – Obst und Raps prägen jetzt das Bild der Pfalz

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Pfalz Touristik setzt nach der Mandelblüte auf die nächste Blütenpracht als Besuchermagnet

Nach den eindrucksvollen Wochen der Mandelblüte geht das Naturerlebnis in der Pfalz nahtlos weiter: Jetzt stehen Obst- und Rapsblüte im Mittelpunkt – und mit ihnen zeigt sich die ganze Region in frühlingshafter Pracht. Gelbe Rapsfelder, weiße und rosafarbene Obstblüten, sattes Grün – der Frühling ist da und macht richtig Lust aufs Draußensein. Ein besonderes Highlight ist dabei die Rapsblüte im Donnersberger Land, wo sich weite Felder über sanfte Hügel ziehen. Ob mit dem Wohnmobil, dem Rad oder zu Fuß – jede Tour durchs Blütenmeer ist ein Erlebnis für sich.

„Die Pfalz Touristik hat gemeinsam mit ihren regionalen Partnern den Weg eingeschlagen, natürliche Ereignisse wie Blütezeiten als saisonverlängernde Erlebnisangebote strategisch weiterzuentwickeln“, erklärt Tobias Kauf, Geschäftsführer der Pfalz Touristik. Nach dem großen Zuspruch zur Mandelblüte bieten Obst- und Rapsblüte jetzt die Gelegenheit, den Frühling in der Pfalz noch länger zu genießen – und dabei auch neue, oft überraschende Ecken der Region kennenzulernen.

Wandern, staunen, genießen

Acht ausgewählte Wanderwege führen durch blühende Streuobstwiesen und idyllische Landschaften – zum Beispiel auf dem neuen Streuobstweg in Lambrecht. Der 5,4 Kilometer lange Rundweg startet direkt am Bahnhof und führt durch die Wiesen „Beutelstein“ und „Bohnenäcker“. Tafeln am Wegesrand erzählen spannende Geschichten über alte Obstsorten aus dem Lambrechter Tal, und an gemütlichen Rastplätzen lässt sich das Blütenmeer in Ruhe genießen. „Die Obstblüte ist ein eindrucksvolles Naturschauspiel, das jedes Jahr aufs Neue die Landschaft der Pfalz verwandelt – und gleichzeitig großes Potenzial für den Tourismus bietet. Sie steht sinnbildlich für das, was die Region auszeichnet: Vielfalt, Natürlichkeit, Genuss und Lebensfreude“, so Eva Rothhaar, Themenmanagerin Kulinarik und Wein.

Nachhaltig unterwegs

Wie schon bei der Mandelblüte setzt die Pfalz Touristik auch hier auf nachhaltige Mobilität. Viele Touren sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar – und wer in einem der rund 130 Pfalzcard-Betriebe übernachtet, kann Bus und Bahn sogar kostenlos nutzen.

Quelle: Pfalz Touristik