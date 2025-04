Ludwigshafen – Stärkung der Hitze-Resilienz älterer Menschen – Kurs für pflegende Angehörige

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit erfreuen sich viele Menschen an den milden und oft bereits sonnigen Frühlingstemperaturen. Der Sommer scheint noch in weiter Ferne, doch heiße Tage treten mittlerweile immer früher und häufiger auf. Daher sollten insbesondere gefährdete Personengruppen Informationen zum Hitzeschutz frühzeitig erreichen, um sich auf heiße Tage vorzubereiten. Pflegebedürftige Menschen zählen zu den besonders gefährdeten Personengruppen, für die extreme Hitze und dauerhaft hohe Temperaturen im Sommer eine erhebliche Gesundheitsbelastung darstellen. Daher ist es umso wichtiger, sie regelmäßig an das Trinken zu erinnern und ihre Gesundheit im Hinblick auf hitzebedingte Symptome besonders aufmerksam zu überwachen. Pflegende Angehörige leisten als zentrale Bezugspersonen einen unverzichtbaren Beitrag zur Fürsorge und Versorgung ihrer Familienmitglieder. Dabei können jedoch schnell Unsicherheiten auftreten. Auch im Akutfall ist entscheidend, gut vorbereitet zu sein, um angemessen handeln zu können.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt bietet die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises einen Kurs für pflegende Angehörige an. Der Kurs vermittelt praxisorientierte Tipps zur Versorgung und Unterstützung bei Hitzebedingungen. Ziel ist es, pflegende Angehörige in ihrer Kompetenz zu stärken, Unsicherheiten abzubauen und ihre Entlastung zu fördern. Der Kurs kann entweder vor Ort oder als Onlinekurs besucht werden. Der Vor-Ort-Kurs findet am Dienstag, 6. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2, statt. Der Onlinekurs wird am Donnerstag, 15. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr übertragen. Die Schulung ist kostenfrei. Medizinische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Durchführung übernimmt Frau Dr. Bals, Allgemeinmedizinerin und Leitung des Fachbereichs Gesundheitsförderung und -berichterstattung, angesiedelt am Gesundheitsamt, oder ein anderer Referent/eine andere Referentin beauftragt durch den Fachbereich. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt online unter www.vhs-rpk.de sowie über die E-Mail-Adresse kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de oder unter der Telefonnummer: 06235/44 593 (vormittags).

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis