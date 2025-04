Ludwigshafen – Non + Ultras

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Politik, Fußball, Umsturz, Fanatismus, Protest, Fantum – diesem Zusammenspiel widmet sich der Choreograph Moritz Ostruschnjak in seinem Choreographischen Konzert für acht Tänzer*innen, Live-Musik und Video Non + Ultras, das am Samstag, 3.5.2025 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen gezeigt wird.

Zusammen mit dem Videokünstler Moritz Stumm greift Ostruschnjak in seiner im Januar uraufgeführten Koproduktion mit Muffat-Halle München Elemente und Mittel der Fußball-Fankurven auf und stellt sie in neue Zusammenhänge. Banner, Schilder, Rauch, Vermummung, chorischer Gesang lassen die Nähe zwischen der Ästhetik des Protests und des fanatischen Fantums erkennen.

Der Kontext des Arabischen Frühlings, bei dessen Aufständen Fußball-Fangruppen eine zentrale Rolle spielten, dient dafür als Folie. Hier wurden bei Protestmärschen Fahnen in den Farben der Vereine gezeigt, die Choreographien und Gesänge drangen bis auf öffentliche Plätze vor. Energien, die sonst der Unterstützung einer Mannschaft gewidmet waren, wurden nun genutzt, um Regierungen zu stürzen, in der Hoffnung Demokratien zu schaffen.

Gleichzeitig steht auch die Frage nach westlichen Umsturzphantasmen der letzten Jahre im Fokus der Aufführung – die Stürmung des Capitols, die Reichsbürger-Bewegung etc. – Aktionen und Gruppierungen, die im Prinzip auf die Abschaffung der Demokratie ausgerichtet sind.

Moritz Ostruschnjak befasst sich in seinen Arbeiten mit den Veränderungen der körperlichen und sozialen Erlebnisfähigkeit in Zeiten der Digitalisierung. Nach dem Arbeitsprinzip Pick & Mix, Cut & Paste entsteht in seinen Arbeiten aus heterogenen Elementen und Verknüpfungen das Narrativ einer Realität, in der Politik, Entertainment und Populismus mehr und mehr verschwimmen.

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

