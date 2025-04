Kaiserslautern – Jetzt noch bewerben für die Pfalzpreise 2025: Bewerbungsschluss am 30. April!

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch bis zum 30. April 2025 läuft die Bewerbungsphase für die Pfalzpreise des Bezirksverbands Pfalz. Ausgezeichnet werden besondere Leistungen in den Bereichen Geschichte, Volkskunde, Medien, Wissenschaft und Zukunftsgestaltung. Die Preise zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Region und sind mit insgesamt über 30.000 Euro hoch dotiert. Vergeben werden jeweils ein Hauptpreis mit 10.000 Euro Preisgeld und ein Nachwuchspreis in Höhe von 2.500 Euro für Bewerberinnen und Bewerber bis 35 Jahre. Darüber hinaus lobt der Bezirksverbsand Pfalz Anerkennungspreise von jeweils 500 Euro aus – vor allem für Projekte von Schulklassen oder Schülergruppen. Bis zu drei Arbeiten pro Preis werden von einer Fachjury nominiert und mit ebenso ausgezeichnet.

Mit den Preisen setzt sich der Bezirksverband Pfalz seit vielen Jahren für die Förderung von Kreativität, Innovation und kulturellem Engagement in der Region ein. So werden in diesem Jahr der Pfalzpreis für pfälzische Geschichte und Volkskunde, der Medienpreis sowie der Zukunftspreis verliehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen einer festlichen Pfalzpreisgala am 08. November 2025 im Pfalztheater Kaiserslautern bekannt gegeben.

Die Bewerbungsunterlagen sowie die Ausschreibungstexte sind auf den Internetseiten zu den jeweiligen Preisen unter www.bv-pfalz.de einzusehen. Sowohl Eigenbewerbungen als auch Vorschläge durch Dritte sind möglich.

Quelle: Bezirksverband Pfalz