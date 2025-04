Hemsbach – Einbruch in Tankstellengebäude – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in den Shop einer Tankstelle in Hemsbach ein und erbeuteten eine größere Menge Zigaretten. Die Unbekannten hebelten gegen 2.45 Uhr die Eingangstüre des Tankstellenshops in der Hüttenfelder Straße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier entnahmen sie aus einem Regal und einer Schublade eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen und ließen sie mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine weiteren Informationen vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim