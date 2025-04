Heidelberg – Räumliche Entwicklungsmöglichkeiten für Clubs werden ausgelotet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg möchte ein vielfältiges und attraktives Nachtleben fördern. In Aufstellung befindliche und zukünftige Bebauungspläne sollen deswegen an dafür geeigneten Standorten Clubnutzungen nach Möglichkeit zulassen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. April 2025 zur Kenntnis genommen. Die Stadtverwaltung wird weiterhin potenzielle Clubbetreiber aktiv beraten und unterstützen. Trotz Herausforderungen wie hohen Miet- und Kaufpreisen sowie veränderten Ausgehgewohnheiten bleibt die Förderung eines lebendigen Nachtlebens ein zentrales Anliegen. Denn es stellt einen wichtigen Standortfaktor dar und ist darüber hinaus Quelle von Kreativität, (Sub-)Kultur und gemeinschafts- und identitätsstiftend.

Eine Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2018 hatte bereits vier Handlungsfelder identifiziert: Finanzielle Förderung von Live-Konzerten, Werbemöglichkeiten für Musikclubs, Dialog mit Clubbetreibenden und eine Stadtplanung, die neue Clubstandorte ermöglicht. Die ersten drei Felder wurden erfolgreich umgesetzt – unter anderem durch finanzielle Förderung von Live-Konzerten, stadtweite Plakatträger, die Etablierung von Nachtbürgermeistern, den Runden Tisch Clubs und die Lange Nacht der Clubs. Nun konzentriert sich die Stadt Heidelberg auf die Unterstützung neuer Clubstandorte durch Bauleitplanung. Sie prüft im Rahmen laufender Verfahren geeignete Flächen, darunter das Gewerbegebiet Weststadt, um neue Ansiedlungen zu ermöglichen.

Quelle: Stadt Heidelberg